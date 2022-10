Estafa virtual: le sacaron U$S 15 mil a un hombre de 83 años

Un hombre de 83 años entregó 15 mil dólares a una persona que lo engañó telefónicamente afirmando que tenían secuestrada a su hija y que si no pagaba le iban a cortar los dedos. "Tenemos a tu nieta secuestrada y si no nos das la plata le cortamos los dedos y te los llevamos”, le dijo por teléfono un delincuente al jubilado, la víctima de la estafa virtual.

Según publicó elsurdiario.com, de Villa Constitución, se trata de un modus operandi que se repite en la ciudad: los delincuentes llaman a la víctima en momentos en que está durmiendo, le dicen que tienen a un familiar secuestrado y lo urgen a poner dinero en una bolsa para liberarlo bajo amenaza de asesinar el secuestrado.

Aprovechando el factor sorpresa, los delincuentes urgen a sus víctimas a tomar una decisión sin darle tiempo a pensar en que pueden estar siendo objeto de una estafa virtual. En este caso le sucedió a un jubilado de 83 años alrededor de las 3.30 del jueves de la semana pasada. "En su denuncia, efectuada en la Comisaría 13ª, el hombre relató que en ese momento se encontraba descansando junto a su esposa", publicó el diario local.

En principio fue la mujer quien atendió el teléfono fijo cuando sonó a esa hora de la madrugada. Asustada, despertó a su esposo y este tomó el aparato. “Puedo sentir la voz de un hombre, el cual no conozco”, indicó la víctima. Agregó que el desconocido lo urgió a entregar dinero para evitar que dañaran a su nieta, la que decían tener secuestrada, algo que luego se comprobó que era falso.

"Tenemos a tu nieta secuestrada y si no nos das la plata le cortamos los dedos y te los llevamos”, le dijo por teléfono un delincuente a la víctima de la estafa virtual. "Tenemos a tu nieta secuestrada y si no nos das la plata le cortamos los dedos y te los llevamos”, le dijo por teléfono un delincuente a la víctima de la estafa virtual.

El desconocido le ordenó: “Dame la plata urgente. Dejá la plata en el basurero de afuera y no avises a la policía. Dejá la plata en el basurero que va a pasar una moto, pero no te asomes afuera. Contá en voz alta del uno hasta doscientos, porque tenemos a tu nieta secuestrada, y somos tres, y la tenemos encañonada, y si no nos das la plata le cortamos los dedos y te lo llevamos”, contó la víctima que le dijeron.

“En ese momento estaba muy nervioso, fui y agarre el dinero que tenía guardado, que sería la suma de 15 mil dólares estadounidenses. Salgo con el dinero por la cochera de mi casa y lo dejo en el basurero enfrente de mi domicilio y me meto adentro de mi casa nuevamente”, explicó en su denuncia. Minutos después pudo constatar “que el dinero que había dejado en una bolsa de plástico no se encontraba más”, relató.

Luego del episodio, la víctima se comunicó con su hija -madre de la nieta supuestamente secuestrada- y le comentó lo sucedido. “Mi hija se comunica con mi nieta, que vive en Rosario, y esta le dijo que estaba bien de salud y que se encontraba descansando. En ese momento me di cuenta de que me habían estafado”, dijo con amargura en la comisaría.