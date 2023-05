El funcionario se quejó de que no tiene los recursos que necesita, pero aclaró que "la falta de trabajo coordinado de las áreas del Estado llevó a esta situación"

"Tenemos que trabajar con los recursos que tenemos, que no son los que uno quisiera porque hace décadas que se desatendió el estado de las comisarías y no se pudo comprar patrulleros con el ritmo que se necesitaba. En el medio tuvimos dos años de pandemia en los cuales no se compró un solo móvil. Recién ahora estamos haciendo las adquisiciones de tecnología para trabajar en Seguridad. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que, con los recursos que tenemos, sean utilizados con inteligencia para optimizar el trabajo", agregó.