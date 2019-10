Durante el mes de septiembre se registraron siete homicidios en la jurisdicción de la Unidad Regional II. Los datos fueron recogidos por la Central OJO que depende del Ministerio de Seguridad y configuran el septiembre con menos muertes desde el 2012, aseguraron fuentes gubernamentales.

Voceros del ministerio señalaron que es un dato que permite apreciar que los números de hoy "son similares al 2017, el año en que la gestión del actual ministro logró descender los índices a lo más bajo en los últimos 8 años. Otro dato que se desprende del trabajo realizado por los analistas de la Central OJO es que en este mes disminuyó la cantidad de heridos con respecto a meses anteriores".

“En materia de Seguridad nunca estamos conformes, somos autocríticos y sabemos que nunca alcanza, pero los datos objetivos muestran que se siguen secuestrando armas, que los casos mas graves como son los homicidios, tienen un alto porcentaje de esclarecimiento y que hay una Policía activa” manifestó el ministro del área, Maximiliano Pullaro.



“No me voy a cansar de sostener que la Seguridad es una construcción de todos los poderes del Estado y que nadie puede hacerse el distraído"

“La Policía de la Provincia de Santa Fe que yo conduciré hasta el último día de mi gestión, tiene la orden de trabajar en todos los niveles para combatir el delito. Para prevenirlo, como es el caso de los delincuentes detenidos en flagrancia (cuando están cometiendo el hecho), de aquellos que caminan por la calle con un arma y son llevados ante un juez; o cuando lo cometieron, investigar y esclarecer para que la Justicia determine su castigo” agregó.

pullaro.jpg El ministro Pullaro difundió las estadísticas de homicidios en el departamento Rosario.

“No me voy a cansar de sostener que la Seguridad es una construcción de todos los poderes del Estado y que nadie puede hacerse el distraído. Los tiempos cambian y deben cambiar las formas y los fondos, debemos hacer una revisión para evitar que una persona que va con un arma por la calle sin permiso a las pocas horas, salga. No puede ser que alguien que dispare a otro y por 10 cm no le dé en la femoral y lo mate, sea penado con lesiones leves. Es irracional”, finalizó

Los hechos que terminaron con muertes durante este mes pasado se produjeron en distintas zonas de la ciudad y de las pesquisas que lleva adelante la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la tutela del Ministerio Publico de la Acusación, se puede discernir que todas o casi todas, fueron a raíz de enfrentamientos con personas que se conocían de antemano. Sujetos que mantenían una relación anterior y que llegan al choque por una disputa en un conflicto de intereses que puede ser por una situación ilegal o meramente personal.

Las víctimas tenían entre 18 y 35 años, todos varones con un denominador común en la mayoría. Sus ejecutores los conocían de antemano a casi todos. Como en muchos de los homicidios acaecidos en la ciudad de Rosario durante estos años, la muerte se desencadena a partir de una disputa por una situación ilegal que puede estar ligada al territorio y el narcomenudeo, a deudas o por un antiguo encono. De los 7 últimos casos, la mayoría sucedió en la zona sur, sudoeste y oeste de la ciudad (5). Los 2 restantes en la zona norte y noroeste. El porcentaje de esclarecimiento se mantiene por encima de 70% (76%) un número que se fue incrementando en los últimos años.

Secuestro de armas y detenidos

Desde la Unidad Regional II comunicaron que durante todo el mes de septiembre se secuestraron 72 armas en distintos procedimientos en todo el Departamento y que por esos mismos procedimientos fueron llevadas ante la Justicia 113 personas. A esta cantidad informada resta sumarle las armas secuestradas por las distintas divisiones de PDI a través de sus investigaciones, las de la Tropa de Operaciones Especiales y las de la Policía de Seguridad Vial entre otras. El número final se conocerá en unos días cuando los analistas de la Central de Información Criminal Operativa “OJO” terminen de recibir y examinar cada una de las comunicaciones al respecto, enviadas a su centro de operaciones.