Empalme Villa Constitución: delincuente herido en tiroteo con el jefe de la seccional

Según fuentes oficiales, a esa hora el jefe de la comisaría 5ª de Empalme Villa Constitución, estando en su domicilio particular, tomó conocimiento de que se estaría cometiendo un robo en el local gastronómico.

De acuerdo a esa versión, el oficial dio cuenta de lo que ocurría al personal de la seccional y se dirigió hacia el lugar en su vehículo particular. El comisario ingresó al patio del restaurante “Lyon”, donde se encontró con un hombre que portaba un arma de fuego. Fue entonces en que el funcionario se identificó como policía y le ordenó al intruso que arroje el arma.

Pero el delincuente no solo no acató la orden sino que apretó el gatillo, según indicaron las fuentes, lo que motivó la respuesta del jefe de comisaría quien repelió la agresión e hirió al ladrón. El hombre lesionado fue asistido por personal médico y trasladado al hospital Samco de esa localidad. Presentaba una herida en brazo y dos en pierna derecha. El delincuente fue identificado como Fabio C., de 35 años, oriundo de Villa Constitución, quien venía de cumplir una condena de 8 años de prisión y hacía 10 días que había recuperado la liberad.