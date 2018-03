El juicio contra la banda de Los Monos llegó a su última etapa. Ayer comenzó a ventilarse en el Centro de Justicia Penal el triple crimen que tuvo como blanco a la familia de Milton César, que para la Fiscalía formó parte de la saga de venganzas por el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero en mayo de 2013. Por el triple homicidio hay dos acusados: Ramón "Monchi Cantero" Machuca, como instigador, y Mariano "Gordo" Salomón como encubridor. Las principales pruebas en las que se basa su procesamiento provienen de escuchas telefónicas.

En ese contexto, se estima que esta semana pasarán los últimos testigos por la sala de audiencias y luego sólo restarán los alegatos de clausura de las partes y el veredicto.

Esquina

El triple crimen que comenzó a ventilarse ayer ocurrió el 28 de mayo de 2013 en la esquina de Francia y Acevedo y tuvo como víctimas a Marcelo Alomar, Nahuel César y Norma César. La trama que los llevó a la muerte comenzó dos días antes cuando el Pájaro fue acribillado a tiros en la puerta del boliche Infinity Night.

Según el procesamiento de la ex jueza Alejandra Rodenas, a partir de ese crimen Monchi desarrolló un accionar perseverante orientado a eliminar a los asesinos de su hermano. "Pudimos escuchar cómo lo hizo", sostuvo la magistrada. Según esas escuchas, minutos después del ataque contra su hermano Monchi ya estaba averiguando quién había cometido el ataque.

Primero habló con el policía Juan "Chavo" Maciel —condenado a tres años de prisión en juicio abreviado por su complicidad con la banda— y le avisó que estaba buscando a Milton César y a Facundo "Macaco" Muñoz, a quienes se refirió como "los que gatillaron". También se comunicó con Norberto González —presunto sicario de la banda que también firmó un abreviado y luego fue asesinado— para que le dijera si lo veía a Milton por barrio Alvear y, en ese caso, le avisara.

Para la Fiscalía, la búsqueda de Milton César como uno de los sicarios partía de un error, ya que luego quien enfrentó un juicio —y fue absuelto— por la muerte de "Pájaro" fue Milton Damario, todavía preso por otras causas.

El primer crimen de lo que la Fiscalía presentó como una saga de venganzas fue el del dueño de Infinity Night, Diego Demarre, asesinado un día después del Pájaro. Ese hecho se ventiló la semana pasada en el juicio con Ariel "Guille" Cantero acusado como el autor material.

En tanto, Andrés "Gitano" Fernández, que ayer pidió hablar durante el juicio y se despegó de las acusaciones, está señalado como partícipe necesario ya que lo ubican como quien conducía el auto desde el que se perpetró el ataque.

Por ese hecho Monchi fue procesado este año como instigador, pero eso será materia de otro juicio.

Segundo

El triple crimen del 28 de mayo fue el segundo hecho de la saga. Las escuchas en las que se basó Rodenas para el procesamiento y sobre la cual se basa gran parte de la teoría fiscal muestran los preparativos. A las 11.05, Monchi habló con Mariano Ruiz —logístico de la banda condenado en juicio abreviado como miembro de la asociación ilícita— y le pidió un cargador de pistola y "confites (balas) de nueve" (milímetros). A las 17.15, en Francia y Acevedo, una lluvia de balas contra una Nissan Frontier negra causó la muerte de Marcelo Alomar y Nahuel, un hermano de Milton César. También fue herida la madre de éste, Norma, quien murió cinco meses después como consecuencia de las heridas.

A las 17.53 Monchi, de acuerdo con el acta de procesamiento, verificó los resultados llamando al Chavo Maciel. "La madre de Milton... El otro no sé quién es, ya me lo van a pasar", le informó el policía. A las 18.06 Machuca insistió: "¿Qué onda, te pasaron algún nombre?". El Chavo respondió: "Marcelo Alomar y Norma César. Este Alomar es un mecánico de acá de Gálvez". A las 18.21 Monchi llamó a Mariano Salomón, acusado de encubrir el triple crimen: "Escuchá, el hermano de Milton César, un mecánico de Gálvez al lado de Infinity, no me acuerdo cómo se llama. Esos dos tosieron. Estarían la madre y otro más que no lo pudieron identificar todavía".

Alegatos

Uno de los abogados de Monchi, Carlos Edwards, sostuvo en su alegato que la Fiscalía "sabe que no hay prueba ni directa ni indiciaria que acredite la responsabilidad penal" de Machuca.

Edwards remarcó que para que ese delito se configure debe ser probada "la influencia psicológica que ejerce el inductor sobre el inducido", para lo que él considera que no hay elementos suficientes. De hecho, en esta causa no hay autores materiales individualizados. "Tal ejecutor no existe, ya que no esta sometido a este juicio ni a ningún otro proceso legal".

Luego fue el turno del defensor de Salomón, Marcelo Piercecchi, quien señaló que no hay elementos para probar el delito de encubrimiento agravado que pretenden endilgarle al Gordo. "Se lo pretende vincular a conversaciones telefónicas que la Fiscalía nunca podrá probar que ha sido un interlocutor. Tampoco se desprende alguna actividad o acción por parte de él de que haya encubierto de algún modo el hecho ocurrido".

Luego de los alegatos pasaron dos testigos por la sala de audiencias: los primeros policías que llegaron a la escena del triple crimen, quienes labraron las primeras actuaciones y asistieron a las víctimas.

francia y acevedo. El hecho en el que murieron Marcelo Alomar, Nahuel y Norma César ocurrió en mayo de 2013.