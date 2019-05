El jefe de la Central de Información Criminal "OJO", comisario Daniel Corbellini, dijo que esta mañana "se estaban realizando allanamientos y otras medidas judiciales" para dar con los seis reclusos que continúan prófugos tras la espectacular fuga de ayer al mediodía en la autopista a Santa Fe. A la vez consideró que "debería revisarse" el protocolo de traslados de detenidos para ver a familiares, pero no supo responder por qué los internos viajaban sin las esposas colocadas.

Este caso es investigado como facilitamiento de evasión por la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Carina Bartocci, junto con la División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Todo sucedió después de mediodía cuando un minibús del Servicio Penitenciario, custodiado por nueve efectivos, regresaba a la cárcel de Coronda con 13 reclusos que habían visitados a sus familiares en Rosario.

Cuando el vehículo circulaba por la autopista a Santa Fe, a la altura de Granadero Baigorria, se produjo la evasión de 9 presos. Los internos iban sin esposas y prendieron fuego para forzar la detención del colectivo. Así lograron quitarle las armas a los custodios y se produjo una refriega en la que dos efectivos del SP resultaron heridos.

Con el correr de las horas, tres de los prófugos fueron recapturados, pero seis siguen evadidos.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Corbellini indicó esta mañana: "El incidente se produjo dentro del celular del SP, por lo cual detuvo la marcha. Lo que hay que saber es por qué detuvieron la marcha. A partir de ahí (los reclusos) ganaron la salida del vehículo y se produjo una refriega, en la cual resultaron heridos empleados penitenciarios que fueron atendidos en el Eva Perón. y la sustracción de armas al personal de seguridad".

"Aparentemente, por como ganaron la salida, los presos no iban esposados. No tenemos referencias de que hayan circulado con esposas en la vía pública cuando se fugan. No sabemos si las sacaron adentro o si tomaron a alguien de rehén o si tenían las llaves", agregó.

Corbellini dijo que todas esas circunstancias "todavía deben ser aclaradas en la investigación que lleva adelante la fiscal Bartocci. Se deberán investigar varias cuestiones anormales que permitieron el escape".

"La lógica indica que sería más sensato que se acerque el familiar a la cárcel y no el traslado de tantos reclusos con ese tipo de condenas. No recuerdo haber visto un traslado de tantos reclusos por visita a familiares. En menor cantidad si, pero nunca trece", agregó.

Y en ese sentido enfatizó: "Esto no ocurrió en circunstancias normales por un cúmulo de situaciones como si iban esposados o no, si esa era la forma de trasladar en lugar de que vayan los familiares, por qué se detuvo el colectivo, si hubo fuego o no, por qué roban las armas. Hay muchas situaciones para dilucidar".