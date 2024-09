El gobierno provincial destaca la baja de homicidios y niega pactos con bandas criminales

"Si fuera sencillo hacerlo —agregó— por medio de un pacto hubiese sido más fácil. Las acciones que tomamos de robustecer el trabajo policial dieron resultado. Quienes no supieron hacer esto quedan evidenciados en su ineptitud y su inoperancia. Están asustados por que nosotros lo estamos haciendo”.

En otro orden el secretario de Análisis de la Información ratificó la potestad de la policía de demorar a personas ante la presunción de delitos o ante la falta de DNI.

Datos

En lo que respecta a la disminución de distintos delitos, con base en la baja de homicidios, los funcionarios destacaron: “La provincia de Santa Fe es la única que presenta los datos de manera triangulada de manera oficial, triangulada con el Poder Judicial, es decir, no son los datos del gobierno son los datos de la provincia de Santa Fe consolidados con otro poder y siempre es bueno tener la oportunidad de destacarlo”.

De acuerdo a los datos oficiales en los primeros 8 meses del año se registraron 122 homicidios en la provincia. “Nos encontramos con el período más bajo de lo que tenemos en referencia en toda la serie de análisis. Esto representa, si lo comparamos con los mismos 8 meses del año anterior, una caída del 56 %. Y si nos ajustamos a la circulación de violencia altamente lesiva mediante el empleo de armas de fuego vemos que la caída es aún mayor, es decir que los homicidios bajaron un 70,3 %”, puntualizó Santantino.

En lo que respecta al departamento Rosario, al cierre de agosto se registraron 66 homicidios, lo que implica una baja del 65,3% en comparación con el mismo período de 2023 y en cuanto a los homicidios que tuvieron lugar por el empleo de arma de fuego, la caída es del 74,1%. Esteban Santantino destacó que “agosto cierra en el departamento Rosario con dos homicidios; cuando extendemos la serie de análisis más allá de 2014, es decir con los datos con los que contamos en el Ministerio, nos vamos hasta el año 2000, es decir, desde principio de siglo y encontramos que sólo en febrero de 2002 hubo un mes que tuvo dos homicidios en el departamento”.

El funcionario dio a conocer también los números registrados en el departamento La Capital: “En los primeros 8 meses del año, en homicidios, la caída en la comparación con el mismo período del año pasado es del 41,7 % y si nos fijamos en lo que tiene que ver con la circulación de violencia altamente lesiva, mediante el empleo de armas de fuego, la caída en los homicidios dolosos asciende al 51,3 %”.

Homicidios

En este apartado, Santantino contó que “al principio del año entendíamos o veíamos que la caída de la violencia era mucho mayor en Rosario que lo que estaba sucediendo en el departamento La Capital; sin embargo, conforme sigue avanzando la implementación del plan de seguridad del gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que vemos es que hay un acompañamiento generalizado en términos de la caída de estos indicadores de circulación de violencia, tanto medido por homicidios como por heridos de arma de fuego”.

Por su parte Pereyra valoró “la implementación de un plan integral de seguridad en la provincia que comenzó a trabajarse el mismo día de la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Pablo Cococcioni. Y el mismo 10 de diciembre de 2023 a partir de una modificación profunda del escenario con el que nos encontramos”.

En ese sentido también ponderó “un paquete legislativo que, con el apoyo de las cámaras, permitió brindarnos las herramientas para comenzar a trabajar de inmediato en una serie de medidas fundamentales“ En la misma línea, el secretario de Seguridad Pública también aprovechó la ocasión para destacar que “los homicidios esclarecidos el corriente año alcanzan un 45%”, completó.

Indocumentados

En lo que hace al pedido del Servicio Público de Defensa Penal, que destacó que hubo en los últimos tres meses 876 personas demoradas en Rosario por no portar su documentos de identidad y que en 385 casos la policía ni siquiera informó el motivo del arresto, Santantino sostuvo: “Ya tuvimos que responder ante presentaciones de hábeas corpus, y se comprende que el trabajo policial tiene la potestad cuando detecta una situación que deriva con cierto nivel de sospecha sobre personas que se niegan a identificarse con el DNI o cuando responden con evasivas a la hora de decir quiénes son o de explicar la actividad que están llevando adelante”.

“Esas situaciones —agregó Santantino— permiten hacer uso de una facultad que tiene la policía. El problema es que durante muchos años, se entendió que no era así y que la policía no podía hacer eso. Entonces ¿qué hacía la policía? Nada. Y al no hacer nada, había alguien que tenía más margen de maniobrabilidad en las ciudades de la provincia, que son los delincuentes. Tienen todo el día para poder pensar de qué manera pueden llevar adelante sus actividades, porque es a lo que se dedican”.