El denunciante contra Pillín Bracamonte y Carlos Vergara pidió ser imputado colaborador

A partir de la causa de juego clandestino en la que fueron condenados, entre otros, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario del juego Leonardo Peiti, la figura de “imputado colaborador” utilizada para licuar que la provincia no adhirió a la ley nacional del arrepentido (ley 27.304 sancionada en octubre de 2016) no es una expresión más. De una manera u otra sirve para definir a una persona que “habiendo participado de un delito” brinda información “comprobable y verosímil” que sirva para ayudar en una investigación penal a cambio de una reducción en la condena.