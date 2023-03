Dos jóvenes fueron baleados en barrio Ludueña

ludueña1.png

"Estaba por entrar a la casa de mi mamá cuando sentí una ráfaga de unos 20 tiros. Después vi a un auto y una moto salir muy rápido", contó una mujer que estuvo en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Además, contó que entró "rápido a la casa y no vi a los heridos. Sólo me asomé. Yo me quería meter adentro de la casa y que ella (su madre) no saliera".

Por último hizo referencia a la cantidad de hechos de violencia que se registran en esa zona de la ciudad: "El barrio está jodido mal", aseguró.