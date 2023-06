Divorcio y maniobra: imputan a un empresario por vaciar su firma para perjudicar a su ex

La intención de un empresario rosarino de evitar que su esposa, frente a un divorcio inminente, se quedara con buena parte de los bienes de su empresa le terminó costando caro . La mujer denunció a su ex marido por haber organizado una maniobra junto con el hermano, modificando las cuotas societarias de la compañía, de modo de reducir la porción de la empresa que le correspondería a ella con la disolución del vínculo conyugal. Un fiscal imputó ayer tanto al empresario de disminuir la participación en la empresa a la vez que aumentaba la de su hermano. Para ello se acreditó en una primera etapa que los hermanos habían falsificado partidas contables para ocultar la solvencia económica que la sociedad sí tenía.

La maniobra fue sostenida y consolidada de acuerdo al fiscal en base a información fingida, volcada en la contabilidad de la firma, que se llama Work SRL (sin relación alguna con la joyería céntrica del mismo nombre), para intentar proteger la estrategia desde ese aspecto, esconderla y darle ropaje de legitimidad, fundamentalmente ante cualquier indagación o reclamación.

En la reunión de socios del 22 de diciembre de 2020 se decidió aumentar el capital de Work SRL de 20 mil a 2 millones de cuotas sociales. Por tanto, el capital social pasó de 200 mil pesos a 20 millones de pesos. Fabián, socio minoritario hasta ahí con el 5% del capital, suscribió 1.599.900 cuotas de capital de 10 pesos cada una ($15.999.000), mientras que su hermano Alejandro, socio mayoritario hasta ahí, con el 95% del capital, suscribió sin oposición alguna solo 380.100 cuotas de capital de 10 pesos cada una ($ 3.801.000).

En consecuencia, esa decisión adoptada por los dos únicos socios de Work SRL, supuso que Alejandro redujera su participación en el capital de la firma, y en perjuicio de la sociedad conyugal, del 95% a 19,9415%, mientras que su hermano Fabián pasó de detentar del 5% de las cuotas sociales, al 80,4495%.

Patrocinada por el abogado Mariano Pujol, la ex esposa de Alejandro presentó evidencia de la maniobra que denunció ante el fiscal, que imputó a su ex marido por administración fraudulenta consumada, y a su ex cuñado como partícipe necesario de ese mismo ilícito. "Fue simular un aumento exuberante del capital de la empresa con un propósito fraudulento en base a una mentira contable", sostuvo Pujol.