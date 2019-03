Desbarataron una cocina de cocaína en una casa de pasillo de Ludueña

Formosa al 400, entre Urquiza y Bordabehere, es una cuadra tranquila, de vecinos "viejos" del barrio Ludueña, que se vio alterada el miércoles al caer la noche cuando efectivos de la División Rosario de Drogas Peligrosas de la Policía Federal allanaron una humilde casa de pasillo. Según fuentes de la investigación, allí funcionaba una cocina de cocaína. En el lugar fueron detenidas dos personas, de 27 y 41 años. Uno de ellos es hermanastro de Arnaldo Andrés "Junior" Vivas, un transero ascendido a narco detenido el 21 de junio de 2017 en el operativo "Corona millonaria", así llamado porque traficaban droga con el logo de la cerveza mexicana. Un mes mas tarde, el fiscal federal Federico Reynares Solari acusó a "Junior" de organizar una banda dedicada al suministro, fraccionamiento, distribución y venta de drogas. El hermanastro de Vivas tiene lazo sanguíneo materno con "Junior" y fue detenido anteayer.

"Son vecinos nuevos, hará un año que están. Es muy difícil que alguien de la cuadra te los describa porque este es un lugar de vecinos viejos, casi no hay criaturas y la gente sale de su casa sólo para hacer mandados. Lo que sí me llamó la atención de la casa que allanaron es que cambiaba mucho la gente que la ocupaba. Un mes había una parejita, después no se veía a nadie y al tiempo se veía un matrimonio con chicos. Había algún movimiento de vehículos, pero no eran autos ostentosos", explicó ayer un vecina de la Foromsa al 400.

Además de la casa de pasillo, tal cual lo adelantó La Capital ayer, los federales allanaron viviendas en Presidente Roca al 2900, Brandazza al 2800 y Sánchez de Thompson al 100 bis. En total se incautó medio kilo de cocaína, 85 mil pesos en efectivo, precursores químicos y elementos para corte y fraccionamiento de la droga. También secuestraron celulares, dos armas de fuego, alrededor de 60 proyectiles y vehículos. Todo quedó en manos de la fiscal federal Adriana Saccone y el juez federal Marcelo Bailaque.

Asombrados

La noticia fue corriendo de boca en boca entre los vecinos de Formosa al 400. "Esta es una cuadra muy tranquila, podemos sufrir algún robo callejero o un arrebato. Estamos cercados por las vías y es normal que allí haya un asentamiento precario. Pero de una cocina de drogas no sabíamos nada", dijo asombrada otra vecina.

De la vivienda los federales se llevaron un bidón de acetona, coladores, una balanza de precisión, una olla con arroz y material para armar envoltorios. Todo estaba en un solo ambiente que, los investigadores infieren, sería el lugar en el que funcionaba la cocina de cocaína.

Todo lo que pudo saberse de los detenidos fue extraoficialmente. Para la investigación, el apodado "Richard", de 41 años, era el cocinero. El otro detenido es Eduardo "Edu" S., de 27 años y hermanastro de "Junior" Vivas. El muchacho ya había sido detenido junto a "Junior" el 21 de junio de 2017 en el operativo bautizado "Corona millonaria".

Los federales incautaron aquel día 2,5 kilos de cocaína de máxima pureza y alrededor de un millón de pesos en efectivo. También secuestraron cinco camionetas de alta gama (entre ellas una Dodge RAM blanca), cinco autos, seis motos, un cuatriciclo, tres armas cortas y un silenciador para pistola. Los primeros días de agosto del año pasado "Junior" y "Edu" fueron procesados por comercio de drogas agravado por actuar en modo organizado con más de tres personas.

"Edu" estaba en libertad a la espera de que se concrete el juicio en los Tribunales Federales. Está procesado como coautor de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

"Junior" y su gente habían quedado en la mira de los federales luego la desarticulación de la banda "Los Patrones" que a fines de 2018 condenó a uno de los líderes de Los Monos, Ariel Máximo "Guille" Cantero; a su ladero, Emanuel "Ema" Chamorro; y a otras 32 personas.

Pero algunos hilos de aquella pesquisa conducían hacia otras personas que operaban en la zona de Villa Banana sobre las cuales se debía profundizar. El reflector de la Justicia iluminó entonces a "Junior" Vivas por su recorrido, que se inició en los delitos violentos y desembocó en el montaje de una estructura de negocios que incluía vehículos de lujo y acciones ostentosas como mostrarse en compañía del conocido cantante de cumbia Sergio Torres, del cual se anunciaba como representante.