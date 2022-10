Denunció que no le pagan el alquiler de un local y ahora vive una pesadilla a manos de "ocupas"

Un vecino de la zona sudoeste de Rosario denunció que vive amenazado desde hace un año por personas que alquilaron un local comercial de su propiedad y que se convirtieron en ocupas . No solo no pagaron más el alquiler, sino que se niegan a abandonar el lugar y amenazaron amenazaron de muerte al dueño.

“Temo por mi vida y si esto llega a terminar, en el mejor de los casos sin que nos ocurra nada grave, ya tengo decidido irme de Rosario. No se puede vivir así. No es una vida normal lo que uno tiene que pasar en esta ciudad”, afirmó, con un hilo de voz Emanuel L., quien hizo público su padecimiento para llamar la atención de las autoridades, en un intento desesperado para que le brinden seguridad.

Sus problemas comenzaron cuando puso en alquiler un local, ubicado en bulevar Seguí 4000, donde funcionaba una agencia de loterías. “Arrancamos con eso hace varios años. Hubo traspasos de dueño. Lo cierto es que siempre se postergó la firma de la renovación de contrato con distintas excusas", contó Emanuel en declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 .

"Hace un año le pedimos al inquilino que firmara el contrato o que se fuera. Y hace un año que no se paga el alquiler a pesar de que se trata de un monto muy bajo para la zona en la que estamos. Con la firma del nuevo el precio fue pactado en 18 mil pesos", detalló.

Asimismo, sostuvo que después de negarse a firmar el contrato empezó a vivir una pesadilla que no sabe cómo terminará. “Empezaron las amenazas primero con un cuchillo, después sacaron fotos del jardín donde va mi hija. Eso te arruina la vida. La última intimidación fue hace un tiempo cerca del jardín de mi hija”, dijo.

Emanuel contó que en esa oportunidad estaba por cruzar la calle y se le puso a la par un chico en moto de unos 20 años. “Me dijo: 'no te regales, que andamos sueltos'. Fue unas semanas después de que esa persona me sacara foto o me filmara. El conflicto se volvió cada vez más grande".

Denuncia por hostigamiento

Emanuel presentó una denuncia por hostigamiento en el Centro de Territorial de Denuncias. “Me respondieron que tienen 20 mi casos de ese tipo y que no podían hacer nada hasta que pase algo. Hace un mes tomé la decisión de no salir a trabajar. Me quedo en mi casa, solo salgo porque tengo miedo, sólo hago algunos mandados o tiro la basura”, contó Emanuel.

Ese aislamiento autoimpuesto, y la sensación de que recibirá represalias, le impiden a Emanuel tener contacto con su pequeña hija, ya que la criatura vive con la mamá. Se comunica con la nena a través de videollamadas.

“Es terrible. Me arruinaron la vida. Estoy preso en mi casa. Esto no se lo merece nadie. No somos gente mala. Mi familia vivió acá 71 años. Somos muy conocidos en el barrio, de los primeros vecinos que llegaron acá", se lamentó el joven. y concluyó: "Ya estoy decidido a, si esto se soluciona sin que me pase algo malo, irme de la ciudad y vender lo que tenemos porque no se puede vivir así. No es una vida normal lo que uno tiene que pasar en Rosario. No sólo temo por mi vida, puede pasar cualquier cosa”,