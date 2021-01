El ex delantero de Newell's Cristian R., campeón del Apertura 1990, fue denunciado por su pareja de haber abusado de la hija de ella, de 18 años, que padece un retraso madurativo. Las acusaciones son por episodios recientes y otros anteriores que la víctima se animó a contar en diálogo con una psicóloga de la policía. Los hechos transcurrieron en Las Rosas, localidad ubicada a unos 120 kilómetros al noroeste de Rosario, de donde es oriundo el ex deportista de 49 años. "Yo hablaba de intento de abuso, no quería imaginarme otra cosa. Pero la psicóloga dijo que no fue intento, que fue abuso sexual simple", indicó Paola D., de 42 años, madre de la chica. El domingo pasado el fiscal Santiago Tosco, de Cañada de Gómez, dictó una prohibición de acercamiento por 72 horas del ex futbolista hacia la denunciante y su hija.