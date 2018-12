De mánager de box a próspero empresario en las sombras

El nombre de Luis Paz pasaba desapercibido para muchos hasta que el 8 de septiembre de 2012 su hijo Martín, a quien apodaban "Fantasma", fue acribillado a tiros mientras estaba al volante de una flamante cupé BMW en Entre Ríos y 27 de Febrero. Ese homicidio jamás fue esclarecido, pero dio pie a la Justicia provincial para iniciar la causa que llevó a juicio a la banda de Los Monos como una asociación ilícita dedicada a la comisión de un sinnúmero de delitos, incluso crímenes, y por la cual en abril pasado sus principales líderes fueron condenados.

Al declarar ante el ex juez de Instrucción Juan Carlos Vienna por el crimen del "Fantasma", Luis Paz atribuyó a Los Monos esa ejecución aunque por entonces su hija Mercedes era la pareja del jefe del clan del barrio La Granada, Claudio "Pájaro" Cantero.

Sobre la hipótesis del homicidio el suboficial Ariel Lotito, ex coordinador de la disuelta División Judiciales de la policía que intervino en la investigación contra la banda de Los Monos y al servicio del juez Juan Carlos Vienna, dijo al declarar en el juicio al clan que el crimen del "Fantasma" estaba "esclarecido pese a que no hay imputados". Y sobre el móvil del mismo, no dudó: "El dato era que (Los Monos) le habían dado 10 millones de pesos para invertir en vehículos y propiedades y él lo usó para comprar un cargamento de drogas que perdió al ser decomisado por Gendarmería en Salta y no tenía forma de devolver ese dinero". En ese contexto, acusó a los imputados en el juicio, como los "autores intelectuales" del hecho.

Hijo por hijo

Ocho meses después del crimen del "Fantasma" el que fue ejecutado la madrugada del 24 de mayo de 2013, frente a un boliche de Villa Gobernador Gálvez, fue Claudio "Pájaro" Cantero, otro hecho que quedó impune después de que la Cámara de Apelaciones de Rosario ratificara en junio las absoluciones de Facundo "Macaco" Muñoz, Milton Damario y Luis "Pollo" Bassi. Sin embargo, todos los indicios sostuvieron que "el autor intelectual" de ese hecho había sido Luis Paz en venganza por el crimen de su hijo. A tal punto que un informe judicial sostenía: "La traición y/o la faltante de dinero se paga con la vida" en estos ámbitos, por eso Luis Paz es parte de la orquestación de "una encubierta venganza en la que todo se convirtió en hijo por hijo".

En ese juicio Lorena Verdún, madre de los hijos del "Pájaro", señaló a Luis Paz como quien ordenó el asesinato de su pareja. "Siempre dije que el que pagó fue Luis Paz, el que agarró la plata fue «Pollo» Bassi, y los sicarios fueron «Macaco» Muñoz y Milton Damario". Mientras Bassi expresó ante los jueces: "No se investigó a quienes deberían estar sentadas acá", en referencia a Luis Paz y su hija Mercedes.

Actividades y relaciones

En 1997 Paz, tras ser chofer de colectivos, empezó con una empresa de taxis y remises. Después amplió su patrimonio con sociedades dedicadas al transporte de carga y también en mantenimiento de ascensores, todo a nombre de sus hijas y esposa. En octubre de 2012, a un mes del crimen de su hijo, el empresario José Luis Campos lo denunció por amenazas coactiva porque "le fue a cobrar" 200 mil pesos que le debía al "Fantasma".

En noviembre de 2013, en tanto, Paz recibió la falta de mérito de parte del propio juez Vienna en una causa que tenía como víctima a su esposa, quien lo denunció por querer estafarla. Al mes siguiente, Paz fue registrado en una imagen junto al magistrado presenciando junto a sus parejas una pelea de box en la ciudad norteamericana de San Antonio (Texas) donde peleó el santafesino Marcos "Chino" Maidana con Adrien Broner; y también fueron juntos a otra gala boxística, esa vez en Las Vegas, al enfrentarse Floyd Mayweather y Marcos Guerrero. En ambos casos, las planillas de Migraciones muestran que ambos salen y entran del país con segundos de diferencia y en el mismo vuelo.

Tras eso también salieron a la luz una treintena de causas abiertas las cuales Paz figuraba como denunciante y denunciado en pesquisas por cheques sin fondos y defraudaciones.

Además, como mánager de boxeadores, Paz tiene el antecedente de haber representado al rosarino Sebastián "Iron" Luján, quien tuvo proyección internacional al pelear en dos ocasiones por el título mundial pero cayó en desgracia en diciembre de 2014 cuando lo detuvieron por un robo en Gato Colorado, en el norte santafesino, con otros tres rosarinos.

Lo último que se supo de Paz lo remarcó el diputado provincial Carlos del Frade , quien entregó a investigadores federales información sobre el último domicilio del ahora detenido, en el country Los Molinos, como también datos de cuatro autos que serían de su propiedad, además del informe que realizó una fuerza nacional donde se lo señala como "un distribuidor mayorista de estupefacientes en Santa Fe, Paraná y parte de Rosario".