El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcelo Albornoz, admitió que le llamó la atención la serie de hechos violentos que se registraron durante el último fin de semana y que, destacó, superan la media de los que se venían registrando en la ciudad. No obstante, se abstuvo de comentar si podrían tener con la elecciones que se celebrarán el próximo domingo.

"Mi función es llevar adelante la investigación de los hechos, con respeto a esa situación hasta ahora hay cuestiones que no las podemos hacer públicas, pero no tenemos información concreta que puedan relacionar un hecho con el otro", señaló el jefe policial esta mañana en un contacto con el periodismo en la sede local de Gobernación.

"En los últimos días hemos tenido varios hechos, que no hemos los que se dan comúnmente, estamos trabajando, investigando, y, según la característica de cada hecho, tenemos líneas investigativas iniciadas y esperamos en los próximos días tener novedades y poder detener a los autores de los hechos", señaló el titular de la PDI.

Asimismo, confirmó que, tras el crimen de Mario Esusy en barrio Ludueña, se registró en la ciudad una ola de robos a taxistas. "No es lo habitual", destacó Albornoz, quien reveló que hubo también detenciones relacionadas con los asaltos. Se trata de cinco detenciones de mayores de edad a los que se les secuestró parte de los sustraído.

Con respecto a la detención de Ignacio Damián P. , de 19 años, dijo que el sábado a primera hora se llevó a cabo el allanamiento en el que fue apresado el sospechoso de asesinar a Esusy, a quien se le secuestró un arma de fuego, tres celulares y elementos que fueron elevados para peritaje. La fiscal Marisol Fabbro concretará hoy la acusación del detenido.

"No tenía antecedentes, es la primera vez que es detenido, tiene 19 años", detalló Albornoz, quien deslizó que integraría una banda que actuaba en el barrio y destacó que el arma que fue incautada en la casa del detenido no es la que se usó para matar a Esusy. "Es una pistola calibre 22 y al taxista lo mataron con una 9 milímetros, así que no coincide", indicó.

Consultado sobre cómo se llegó esclarecer el hecho, afirmó que "varios testigos aportaron valiosa información para llegar a la detención de esta persona y poder, en las próximas horas, llegar a detener a sus cómplices". Y enfatizó "Se está tratando de identificarlos y recabar la información que nos falta para poder proceder a su detención".

Por su parte, el vocero de la Unidad Regional II, Natalio Marciani, ratificó que hay cinco detenidos por la ola de robos a taxistas que se registró durante el fin de semana. No obstante, advirtió que solo se denunciaron "entre ocho y diez denuncias, de hechos aislados que se dieron en las zonas norte, sur y oeste de la ciudad".

"Dos de las detenciones se dieron después de que se produjeron los hechos y las otras, en robos que fueron abortados", detalló Marciani, y, en respuesta a las quejas que deslizaron dese la Asociación Argentina de Taxis y Remises, añadió: "Los corredores seguros están funcionando en todas las zonas de la ciudad de Rosario, de 21 a 7, todos los días".