Cayeron en allanamientos por balaceras y los condenaron por comercio de drogas

Luciano Sebastián Ronchi, de 44 años, y su pareja Gabriela Soledad Arias, de 37, cayeron presos en una serie de once allanamientos ordenados por fiscales de la Unidad de Balaceras y realizados por la policía en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Capitán Bermúdez en el marco de carpetas judiciales po r ataques a balazos, extorsiones, droga, entraderas y juego clandestino . La pareja fue detenida la mañana del 10 de diciembre de 2021 en una casa de pasillo de Jean Jaures al 1900 de Villa Gobernador Gálvez que habían adquirido medio año antes . También requisaron su vivienda anterior, ubicada en Rivero al 5700 (la prolongación de Biedma al oeste de Felipe Moré). En las dos viviendas hallaron marihuana y poco más de 800 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión, dos transformadores con turbina y pesos y dólares apócrifos . Esta semana el juez federal Osvaldo Alberto Facciano homologó un proceso abreviado en los que se hicieron responsables por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Recibieron cuatro años de condena.

La mañana del viernes 10 de diciembre de 2021 amaneció con los resultados de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Federico Rébola, quien integra el equipo de balaceras junto con Valeria Haurigot y Pablo Socca . La investigación se había iniciado por una serie de balaceras y extorsiones a un local que funciona en la zona noroeste de Rosario . En la causa se había detectado que los delincuentes se dedicaban a múltiples delitos e incluso que cometieron dos escruches: uno en Rosario y otro en una gomería de San Lorenzo , donde sustrajeron unos 70 neumáticos más herramientas. Hubo nueve demorados, de los cuales dos quedaron detenidos: Rochi y Arias . Y entre los objetos incautados resaltaron el secuestro de once cubiertas en San Lorenzo, un drone y casi un kilo de cocaína, en manos de Rochi y Arias.

Todavía no se sabe de quiénes eran los dos cuerpos acribillados en V.G. Gálvez

Según consta en el expediente quedó “acreditado no sólo por la variedad de la droga secuestrada en ambos domicilios (42 envoltorios de nailon con cocaína con un peso de 13 gramos, una bolsa de nailon con 91 gramos de cocaína, un frasco plástico conteniendo 36 gramos de marihuana en la vivienda de calle Rivero y un trozo compacto de cocaína con un peso aproximado de 841 gramos en calle Jean Jaures 1900), sino también por el hecho de que se encontraron varios elementos que usualmente se utilizan para acondicionarla y estirarla para su posterior comercialización , léase tres balanzas de precisión, una bolsa con precintos de plástico, un rollo de bolsas y un frasco de plástico con la inscripción «creatina» que contenía una sustancia blanquecina, todo lo cual lleva a colegir que su destino no era otro que su comercialización por parte de los encartados”. También se incautaron 145.590 pesos, de los cuales 56 mil habrían sido apócrifos, y 1700 dólares, también falsos, a criterio de la preventora, por la “textura” y “características” de los billetes.

Tráfico de drogas

El 13 y 14 de diciembre de 2021 la pareja fue indagada bajo la imputación de traficar con estupefacientes. Al prestar declaración indagatoria Arias reveló “que domicilio de calle Rivero lo vendí hace seis meses, yo no me puedo hacer cargo de lo que estaba allí, de lo que se encontró en el domicilio de calle Jean Jaures sí, era para consumo mío y de mi marido, y el dinero que encontraron era de la venta del departamento de calle Rivero, yo recibí ese dinero de buena fe”.

Mientras que Rochi explicó que “en el domicilio de calle Rivero ya no vivo más desde hace aproximadamente seis meses. No se que encontraron ahí porque lo desconozco, hace aproximadamente cuatro o cinco meses vivo en el domicilio de calle Jean Jaures. Quiero aclarar que lo que encontraron en mi domicilio es para mi consumo, para eso lo compré, y el dinero que encontraron lo tenía de la venta del departamento de calle Rivero. Ese departamento mi suegro se lo había regalado a mi señora, pero nos mudamos porque no se podía vivir más ahí”.

La defensa de la pareja argumentó, ante la acusación, que al momento de los allanamientos Rochi y Arias ya no vivían en calle Rivero. Que habían vendido esa propiedad para comprar en Jean Jaures al 1900 y que la prueba de ello es el dinero que se le secuestró al momento de ser detenidos. Indicaron que una serie de documentos de Arias encontrados en calle Rivero “no resulta demostrativo de nada”. Y que la droga secuestrada en Jean Jaures era para consumo personal. El 29 de diciembre de 2021 ambos fueron procesados como coautores responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que fue confirmado por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones el 13 de abril del año pasado.

En paralelo la pareja fue acusada en el fuero provincial por ser miembros de una asociación ilícita dedicada a realizar extorsiones, entraderas, usurpaciones de viviendas, escruches a viviendas y tráfico de estupefacientes. En la acusación constan escuchas en las que la pareja dialoga sobre la venta de drogas y Ronchi habla con una persona apodad “Facu” en la que se hace referencia la manera de colocar billetes de 500 pesos y de 1000 pesos falsos en el circuito legal. El 17 de diciembre de 2021 a Arias se le concedió detención domiciliaria, con tobillera electrónica, ya que tiene a su cargo un hija de menos de tres años.