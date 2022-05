Audiencia fallida al Viejo Cantero: investigan si una "mano negra" causó los problemas técnicos 

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el responsable de las cárceles en la provincia, señaló al respecto que se realizará una auditoría para determinar dónde estuvo el problema. “Estamos haciendo cerca de 1.200 audiencias por Zoom. Por eso me llamó la atención que justo en ésta no se pudo hacer. Eso me llenó de preocupación también. Por eso, con Claudio Brilloni (secretario de Seguridad de Santa Fe), estamos conduciendo personalmente el operativo de traslado esta mañana, tanto en la llegada como en el repliegue de esta tarde”.

“Estuve ayer en el Order hasta el mediodía. El día anterior se hizo una prueba. Había que hacer algún ajustes. Ayer se hicieron y todo funcionaba perfectamente. Después, dejó de recibirse el audio desde el Centro de Justicia Penal al complejo penitenciario. No es que uno vea fantasmas por todos lados, pero se tienen que tomar todas las precauciones del caso. Por supuesto, esto me preocupó porque es un sistema que no se inauguró ayer”, sostuvo Gálvez.

En ese sentido, aclaró que hasta ayer se realizaron “más de mil audiencias on line. Me llama la atención que justo se dio un problema en ésta. Si fue un problema tecnológico, ya está, pero vamos a hacer una auditoría para corregir el tema. Ahora ya están los 22 detenidos en el Centro de Justicia Penal. Se montó un operativo desde las 3 de la madrugada y a las 5 ya estaba en marcha. Participan entre 60 y 70 efectivos de distintas secciones policiales. No hay horario establecido para el regreso”.

“No sé si hubo mano negra, pero me resulta raro que sea justamente en esta audiencia la que no se haya podido hacer por Zoom. Por eso la preocupación y nos pusimos al frente del operativo. Esta bien que nos llame la atención, porque hay que estar atentos a todas las circunstancias debido a las situaciones que estamos viviendo”, subrayó.