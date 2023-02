Asaltaron a un empresario en pleno barrio Echesortu y escaparon en una moto

Dos ladrones en moto despojaron de una cadena de oro de considerable valor económico y afectivo a un empresario en el barrio Echesortu y a plena luz del día. Según aseguraron testigos, se trata de una dupla de delincuentes que roba todas las semanas a lo largo y a lo ancho del barrio. No es el primer intento de asalto que sufre el damnificado.

"Salí a hablar por teléfono mientras esperaba a un amigo que estaba haciendo un trámite y en eso me sorprendió un tipo de atrás ", comentó, para precisar que el delincuente "se hacía que hablaba con la gente" .

"Según me dijo gente que presenció el robo, el ladrón se me tiró, me arrancó la cadena de oro que tenía con dijes como recuerdo de mis hijos y escapó por Constitución en una moto a bordo de un cómplice que lo esperaba en marcha", precisó.

robo cadena echesortu 2.jpg

También agregó que los ladrones, tanto el agresor como el cómplice, actuaron "a cara descubierta", pero quedaron filmados por las cámaras de seguridad de la zona. Según indicó, se movilizaban en una moto Honda Falcon color gris.

"Lo que se comenta en el barrio es que son los mismos ladrones de siempre, de alrededor de entre 28 y 30 años, que están robando en el barrio todas semanas", consignó para agregar: "Ya me quisieron robar con la misma modalidad en la esquina de Francia y Mendoza, cuando me tiraron el manotazo y me arrancaron toda la remera".

Por otra parte, también reclamó mayor presencia policial en las calles. "Trabajo en zona de Tribunales y durante todo el trayecto no me crucé ni un solo patrullero; la verdad que la ciudad está desolada", lamentó el damnificado.

Según comentaron fuentes consultadas por este medio, la cadena que perdió Sebastián en manos de delincuentes esta valuada en aproximadamente mil dólares. "Se dedican a robar por el alto valor que tienen las joyas y luego van a las joyerías a venderlas porque les dan efectivo en el acto", apuntaron.