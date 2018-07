Fue rápido e inesperado, a minutos del centro, a plena luz del día. Un joven armado se subió al interno 183 de la línea 126 roja y, en un abrir y cerrar de ojos, se alzó con el dinero, los celulares y los objetos de valor de los pasajeros que viajaban en el ómnibus.

A media tarde de hoy, un sujeto amenazó a los pasajeros que viajaban en el transporte y los obligó a entregarle sus pertenencias. Lo hizo con celeridad y eficiencia, después se apeó del mico y se subió a un auto que lo estaba esperando. Al volante iba su cómplice.

"Subió un muchacho que no tenía tarjeta, se subió atrás mío, sacó una pistola y me apuntó", contó a La Capital el chofer del colectivo, y añadió: "Se dio vuelta y empezó a robarle las cosas a la gente, los celulares, las camperas, la plata, iba y venía, con el arma en la mano".

El asaltante subió en Viamonte y Riccheri y en minutos cumplió su faena y huyó. En el ómnibus iban unas 40 personas que al ver lo que sucedía quedaron congeladas. "Quedamos en estado de shock, yo no me podía mover, pensé que me iba a pegar un tiro", contó el conductor.