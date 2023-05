Le pidieron cuatro millones de pesos para no matar a su familia 

"En el mensaje me decían que entregase cuatro millones de pesos, que obviamente no tengo, porque soy un empleado más, si no iban a matar a su familia, a mi señora y a mi hija, a quienes mencionaron con nombre y apellido. Y también me mandaron fotos de mis familiares", contó el joven.

Inmediatamente presentó al denuncia y, a través de un conocido, logró que hubiese un patrullero en la puerta de su casa hasta que llegara personal de la Policía de Investigación Criminal (AIC) para hacer la pericias del caso. En tanto avisó a toda su familia y les pidió que no salgan de sus casas.

Cuando llegó la AIC, alrededor de las 4.30 de la madrugada, balearon la casa y el local a la familia dueña de la empresa en la que él trabajaba y que también estaba amenazada. En la casa había tres personas y por fortuna nadie resultó herido.

"Ya no sabemos qué más hacer, ayer mataron a un conocido de un taller mecánico y ahora me tocó a mí", contó a Telefe Rosario Lisandro, con una mezcla de temor y resignación, de espaldas a la cámara, encapuchado como si fuera un delincuente. "No puedo dar la cara, ya me fui de Villa Gobernador Gálvez y no pienso volver".

"Tomé la decisión de desvincularme completamente de la empresa, no trabajo más. No sé qué hará la empresa, me dijeron que no van a abrir más el local, pero yo tengo que irme lo más lejos posible y arrancar una vida nueva", señaló con preocupación.