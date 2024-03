"A mi marido lo entregaron desde la radio", aseguró la viuda del último taxista asesinado

Respecto al móvil del crimen, Lares sostuvo: "No puedo conjeturar de algo que deberían encargarse los investigadores para determinar responsabilidades, pero en mi casa apareció una persona ligada al sector taxista con quien reconoció "una enemistad por no compartir criterios" .

"No representa a nadie y solo utiliza a la gente para tener prensa. Estoy cansada de que maten gente para tener prensa", protestó al referirse a una persona ligada al sector taxista. Y denunció: "Mientras yo velaba a mi marido, había gente que agitaba y utilizaba políticamente la situación para armar disturbios en el Concejo, porque toda esa gente que dice representar a los taxistas no lo hace".

Al recordar a su pareja y compañero de trabajo en el taxi que manejaban juntos, valoró que "era una persona excelente y lo quería todo el mundo, no me pararon de llegar mensajes y por eso traté de que se respetara su despedida".

"Justo ese día habíamos estado en una actividad con mi grupo de trabajo y me pasó a buscar. Cuando pasamos a hacer recorrido por Pellegrini estuvimos levantando viajes los dos juntos y luego fuimos a buscar a mi hija", recordó.

También repasó ese instante previo al último viaje. "Mientas estábamos yendo, paramos a cenar y él todo el tiempo me decía que me amaba. Y apenas llegamos a la puerta de casa, y esto quiero que quede bien claro, desde la app de la radio nos tiran un viaje a Lamadrid al 400 bis, bien abajo. Yo estaba con él y le dije: «Diego no vayas, tengo el presentimiento de que va a pasar lo de anoche, mirá dónde te tiraron el viaje». Era un viaje de la app que no tendría que haber salido porque en la aplicación le figura como una zona roja", detalló.

"Sinceramente venimos de muchos problemas familiares desde noviembre pasado, también nos chocaron el auto y se dieron a la fuga en enero y la necesidad llevó a salir a trabajar por todo lo que está pasando el gremio taxista; mi hija hoy pregunta por su papá, por eso se tiene que terminar esto de matar gente para obtener cámaras", concluyó visiblemente conmovida por la pérdida de su pareja.