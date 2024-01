A 4 meses del crimen de Ivana Garcilazo, colecta solidaria para el Hospital Roque Sáez Peña

La familia de la víctima, que no ceja en su esfuerzo por dar con el autor del homicidio , llevará a cabo una nueva colecta solidaria en el Mercado del Patio , esta vez para ayudar al Hospital Roque Sáenz Peña. Piden elementos de higiene para el personal del centro de salud ubicado en la zona sur de Rosario. La movida se realiza también para mantener vivo el pedido de justicia por Ivana y reclamar que se detenga al responsable de su muerte.

Silvana, hermana de Ivana, está al frente de la movida que se llevará a cabo hoy, de 17 a 21, y además de insistir para que la Justicia de con el paradero de Reinfestuel , quien, según ella misma comentó, "parece que se lo hubiera tragado la tierra" . Ella misma viajó el pasado noviembre a Bolivia después que le llegara la información de que el docente prófugo estaba en Santa Cruz de la Sierra . Pese a su esfuerzo, no logró dar con él.

Para recordar a su hermana, Silvina hizo este martes un emotivo posteo en X, la red social antes conocida como Twitter. "Hoy 30, 4 meses de ese día que recibí el llamado que destruyó mi vida por completo, 4 meses que mi vida se convirtió en una pesadilla de la cual no puedo despertar", escribió en la publicación, y añadió: "Y no solo eso...Hoy cumplo años y no estás. Mi primer cumpleaños sin tu mensaje, sin tu saludo, sin vos. Te extraño".

El esclarecimiento del crimen de Ivana fue posible gracias a un video registrado por una cámara de videovigilancia ubicada en cercanías del lugar donde se concretó el ataque. A partir de este registró gráfico se sospechó que Reinfestuel habría participado del homicidio. Cuando la policía lo fue a arrestar, había desaparecido de los lugares que solía frecuentar. Por el caso, se detuvo también a Ariel Cabrera y Juan José "Tuerca" Masson, que fueron imputados por crimen.

Familiares y amigos de Ivana Garcilazo sostienen que Reifenstuel todavía no fue capturado por la policía porque está recibiendo colaboración. “Estamos seguros que hay familiares y amigos que lo están ayudando. Esperemos que recapaciten y lo entreguen a la Justicia”, dijo Silvana. Y añadió: Es una persona que prácticamente no tiene familia en la Argentina, cómo puede ser que esté bancando prófugo tanto tiempo, siendo que tiene un pedido de captura de Interpol activo”