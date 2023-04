Plaza, un tobogán de emociones en la victoria ante CUBA

Dejando el lirismo de lado, Atlético del Rosario jugó como tenía que hacerlo, usando sus herramientas, pero ofreciendo su corazón en cada jugada. Nunca bajó los brazos y por eso tuvo su premio al final, con un triunfo más que merecido. Ya había mostrado cierta recuperación ante Newman, pero ayer confirmó que seguía en esa senda dejando atrás a un rival de fuste.

Y si redondeó una victoria (que un momento del partido pareció utópica) fue porque en el momento más caliente del partido fue el que tuvo la cabeza más fría, fue el más inteligente.

En la próxima fecha, la 4ª del Top 12, Atlético visitará a Pucará en Burzaco donde tendrá la oportunidad de reafirmar su recuperación ante el último de la tabla.

En los restantes partidos de la jornada, Hindú cayó 17-15 como local en el clásico frente a Alumni, mientras que Buenos Aires derrotó 20-9 San Luis. Además, SIC y Belgrano empataron en Boulogne 25-25. Por otro lado CASI le ganó 34-29 a Pucará y Newman tuvo que trabajar para vencer 26-24 a La Plata en la última jugada del partido.

La síntesis

Atlético del Rosario. Joaquín Viola (A. Fernández), Jeremías Aime (M. Malanos) y Valentín Marziali (A); Matías Kremer (S. Camino) y Octavio Capella; Santiago Casals (A), José Cáceres (J. Ferrer) y Lucas Malanos (capitán); Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Lucas Bielsa, Pedro de Haro, Valentino Aime y Nicolás Casals; Pedro Bisio.

CUBA. F. Aguirre, Tomás Anderlic (E. Pérez Maraviglia) y Estanislao Carullo; Marcos Loza (L. Campion) y F. Sied (L. Ponce); Pedro Mastroizzi, Santiago Landau y José Carabassa; Simón Benítez Cruz y Agustín M. Mosquera; Benjamín Gutiérrez Meabe (capitán) (A), Juan Cat, B. Casaurang y Ramiro Cardini (J. Corleto); Marcos Eliçagaray.

Progresión. PT: 2' y 8’ penales de M. Nogues (CAR), 17’ penal de B. Gutiérrez Meabe (CUBA); 29’ try de P. de Haro (CAR), 31’ y 38’ goles de B. Gutiérrez Meabe (CUBA) por tries de R. Cardini y T. Anderlic . ST: 3’ y 10’ penales de B. Gutiérrez Meabe (CUBA) 14’ y 37’ penales de M. Nogués (CAR); 20’ gol de B. Gutiérrez Meabe (CUBA) por try de S. Landau; 26’ try de E. Pérez Maraviglia (CUBA), 31’ gol de M. Nogués (CAR) por try de L. Malanos.

Cancha: Plaza Jewell. Arbitro: M. Eusebio.