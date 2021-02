Sergio Lapegüe publicó una carta abierta en la que aseguró que el coronavirus es una "pesadilla"

"Hola, amigos queridos, estoy cursando el día 17 de internación. Hoy me siento mejor por eso me tomo este tiempo para escribirles a todos que son tan generosos siempre conmigo y mi familia", comenzó en el largo escrito que publicó en su cuenta de Instagram. Y agregó: "Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo esta pesadilla".