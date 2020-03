San Lorenzo lanzó un sistema de asistencia psicológica

En un encuentro realizado ayer al mediodía, la Municipalidad de San Lorenzo lanzó “Pensamiento Positivo Saludable”, un programa de asistencia online para mitigar los efectos psicológicos adversos que puede producir el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus.

El servicio, a cargo de psicólogos del staff municipal, se brindará las 24 horas del día a través de un chat en la página oficial de la Municipalidad de San Lorenzo (http://sanlorenzo.gob.ar/pensamiento-saludable-covid-19/).

“Sabemos que es una situación compleja, que hay gente aislada sola, que hay gente mayor, que tiene problemas de carácter psicológico preexistentes, o no, y el aislamiento genera angustia, ansiedad e inclusive depresión”, remarcaron.

“Por eso lanzamos esta iniciativa novedosa. No hay que tener vergüenza y, en situaciones como estas, consultar”, expresó el intendente, Leonardo Raimundo, en compañía del secretario de Coordinación General, Esteban Aricó y del subsecretario, Alejandro Felcaro.

Lineamientos de la OMS

El programa se enmarca en los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud mental durante pandemia de Covid-19. Su implementación se fundamenta en la afectación que la crisis está produciendo a la salud mental a nivel global, principalmente en quienes ya tienen antecedentes como ansiedad, TOC (compulsión) o depresión.

“El exceso de información, la forma en que una persona la procesa y asimila, y las respuestas psicológicas que genera (sobre todo en situaciones de incertidumbre) deben tener un acompañamiento profesional acorde a la situación”, consigna el programa entre sus fundamentos.

“Mantenerse conectado con la realidad vía pensamientos saludables, no desvincularse ante la situación de aislamiento físico, no evaluar la situación negativamente como primera respuesta, lograr un equilibrio en la nueva rutina y que los cambios no desestabilicen emocionalmente”, son algunos de los objetivos que persigue la iniciativa sanitaria.