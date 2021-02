Desde que comenzó el estudio en diciembre del año pasado, que se realiza en 11 centros de salud en el Amba y en la ciudad de Mar del Plata, periodistas, famosos y hasta actores expresaron públicamente que habían participado del ensayo. Fabián Doman, Alberto Cormillot, Chiche Gelblung, Lucio Di Matteo, Marina Calabró, Martín Tetaz y varios periodistas más son sólo algunas de los nombres. "La mayor parte de Radio Mitre participó del ensayo", reconocen en off a BigBang.

Ante la cantidad de famosos que formaron parte del ensayo de Fase III, que según explicaron a este medio comenzó en diciembre del año pasado, surge la duda de si hubo algo más detrás que solamente la intención de poder vacunarse antes que el resto, algo que además es difícil de saber debido a que todos estos estudios se caracterizan por ser “doble ciego” en donde la persona que recibe el fármaco y la que lo administra no saben si se trata de la vacuna o de un placebo.

“Pero puedo hacer trampa y hacerme un estudio de anticuerpos si quiero”, dijo en estricto off uno de los periodistas que participó del estudio. Un dato no menor: cuando alguna de las caras visibles detrás de la Fase III son entrevistadas en sus respectivos programas (como también en otro tipo de participaciones en medios) algunos de los participantes "secretos" del estudio hablan maravillas de la forma en la que los profesionales de la Fundación Huésped y del mencionado laboratorio llevan adelante el estudio.

El único que contó en vivo que participó del ensayo fue Doman, quien hizo pública su participación durante la última edición de Intratables. "Lo conté porque no hay nada que ocultar. No me vacunaron, participé del ensayo y recién en un mes voy a saber si me dieron placebo o la dosis", destacó.

Si bien desde la Fundación aclaran que no hubo una "intención" de buscar famosos, lo cierto es que fueron muchos los que recibieron el llamado con la invitación en las últimas horas. "No es que fui y dije: 'Hola, quiero una vacuna'. Me ofrecieron participar del ensayo y acepté. Ni siquiera sé si estoy inmunizada", sumó otra de las famosas que recibió la dosis y prefiere, por la polémica, mantener su identidad bajo reserva. Consultado sobre el tema, Eduardo López aclaró: "Nosotros no hemos llamado a nadie".

A diferencia del resto de las vacunas que se conocen, la elaborada por Cansino consta de una sola dosis que utiliza un enfoque de vector viral toma un virus vinculado al resfrío común e inserta en él un gen que contiene el modelo de una parte distintiva del coronavirus. Es decir, no incluyen al virus real del SARS-CoV-2, sino algunas partes muy limitadas copiadas de él y que son fabricadas en el laboratorio. Por este motivo, no es posible que una persona pueda infectarse de Covid-19.

En simultáneo con el estudio que coordina en Argentina Fundación Huésped, el estudio multicéntrico internacional se está llevando a cabo en Chile, México, Rusia y Arabia Saudita.