Los taxistas reclamaron medidas de fondo para paliar la crisis que atraviesa el sector y pidieron ser escuchados por el gobierno municipal y provincial para encontrar paliativos, sobre todo entre los choferes, ante la considerable merma en la cantidad de viajes provocado por la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus.

En diálogo con el programa Todos en la 8, de LT8, el titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), Marcelo Díaz se refirió a la constitución de un comité de crisis que reúne a las diversas cámaras y asociaciones de propietarios y peones de taxis "porque sabemos que nos estamos exponiendo y queremos saber dónde estamos parados".

"La verdad que nuestra situación es desesperante porque pasan los días y no tenemos ningún tipo de respuestas", dijo Díaz al referirse a que los taxistas no están incluidos en el aporte de 10 mil pesos que entregará el gobierno nacional para trabajadores informales y monotributistas. "Nosotros no estamos en ninguna de esas categorías", lamentó.

Díaz planteó que incluso se están haciendo gestiones "a nivel nacional", al tiempo que lamentó que no se haya logrado consenso en la Legislatura provincial para que pueda salir la ley de emergencia para que se destrabe el endeudamiento solicitado por el gobierno provincial.

Por otra parte, el dirigente dijo que se está gestionando una línea de financiamiento para que "a través del Banco Municipal se brinde una ayuda para los titulares de taxis para poder auxiliar, incluso, a nuestros choferes que lo único que quieren es comer".

El titular de Catiltar recordó que muchos se están "exponiendo al coronavirus y pueden llevar el contagio a sus domicilios". Y tiró sobre la mesa un panorama sombrío para los peones: "Hay un diez por ciento de choferes trabajando en la calle. Ellos salen por desesperación. Ya no saben qué hacer, hay gente que vende sus bienes personales no ya para pagar los impuestos, sino para poder comer".

En tanto Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), se quejó de que el gobierno nacional no haya tenido en cuenta a los taxistas y choferes en esa ayuda de 10 mil pesos: "Los choferes están en relación de dependencia y a los titulares el monotributo los supera en esa categoría".

Por otra parte, recordó que el sector vive del "movimiento de la gente" pero que por las recomendaciones de aislamiento las personas no circulan por las calles. "Por lo tanto nuestro movimiento es nulo, la recaudación es nula y no alcanza ni para repartir entre titulares y choferes. La mayoría de los autos están parados. Y los que salen arriesgan sus vidas"

"Necesitamos respuestas o subsidios urgentes para que los choferes puedan comer y para los titulares alguna línea de crédito blando para poder pagar los impuestos que nos va a cobrar el Estado", expresó preocupado Cesca.