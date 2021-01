Javkin: "En Rosario la restricción en la circulación nocturna está vigente"

En ese sentido, llevó tranquilidad al sector gastronómico al asegurar que la intención es que "la actividad trabaje". El intendente hizo estas declaraciones en la vuelta de los espectáculos públicos en el Anfiteatro municipal.

A la hora de poner énfasis en la situación que se vive en Rosario por la pandemia, señaló: "Estamos ante un aumento de casos. No estamos en el momento de mayor pico. Sí es probable que si no nos cuidamos tengamos un pico. Tenemos una situación que se complica porque los contagios se dan en los encuentros familiares. Y la enorme cantidad de encuentros que hubo en diciembre muestra la multiplicación de contagios".

Y además de insistir con esperar la letra chica del decreto presidencial, el intendente sostuvo que "esperamos que podamos tomar las medidas, dentro de lo que venimos aplicando, teniendo en cuenta la evolución de los casos, la ocupación de las camas y las otras variables", continuó.

Además, señaló: "Nosotros tenemos medidas vigentes, a lo mejor hay que reforzar los controles, a lo mejor hay que modificar el horario, a lo mejor un día de semana es distinto de un fin de semana, pero escuché lo que ha dicho el gobernador y lo comparto, nuestra intención no es restringir actividades, es ver en todo caso como restringimos la circulación".

Ante la consulta sobre las fiestas clandestinas que se estás realizando y que resultan un importante foco de contagio, aseveró: "En Rosario podemos intervenir directamente y prevenirlos, no así en otras jurisdicciones. Hoy hubo una reunión con fuerzas federales, la provincia y donde nosotros hicimos nuestro aporte. Y ayer hablé con la vicegobernadora de Entre Ríos para pedirla alguna intervención en el terreno en las islas. Y mañana (por este viernes) me voy a comunicar con Fiscalía y con el Poder Judicial para que haya una actitud más fuerte, porque nuestras instancias administrativas se frenan en el ingreso a un domicilio particular, y ahí necesitamos una intervención más activa del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las ha habido y vamos a tratar de amalgamarlas".

