Ginés: "Sin dudas, vamos a tener a todos los argentinos vacunados"

En esa misma dirección, desmintió que Argentina vaya a recibir solo 2,2 millones de dosis de vacunas del fondo Covax, de las 9 millones que tiene comprometidas, como había sido difundido más temprano. “No sé si por error, hoy (por ayer) los medios dicen que nos bajaron de 9 millones de dosis a 2,2 y eso no es así. Eso es lo primero que nos van a mandar”, señaló el ministro, quien subrayó que por ese contrato el país ya pagó 31 millones de dólares.

Asimismo, González García anunció que las primeras 580 mil dosis del laboratorio de Oxford-AstraZeneca arribarán en febrero y otras 580 mil en marzo.

Además, sostuvo que la publicación de los resultados de la Sputnik V en la revista The Lancet sirvió para que los que tenían dudas puedan “creer en la vacuna”, y explicó: “Ninguna vacuna se aprueba por lo que sale en una revista”.

“Nosotros tenemos el orgullo de tener la Anmat, pero la noticia sirve para que la gente que la había puesto en duda, pueda creer en la vacuna”, remarcó.

Sobre esta negociación, también anunció el pedido a Rusia de 5 millones de dosis adicionales de la Sputnik V para que sean entregadas en marzo próximo. “El 2 de febrero hicimos la solicitud formal y recibimos confirmación de parte del Fondo Ruso de Inversión Directa (Rdif) de que lo recibieron, y estamos esperando que remitan la propuesta de la agenda del contrato”, indicó Mauricio Monsalvo, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud.

Ginés comentó también que las negociaciones con la vacuna China aún continúan, “porque pide muchas más dosis” de las que el país necesita y tampoco pasó aún “todas las pruebas correspondientes”.

Criticas a Pfizer

En tanto, González García explicó los pormenores de la fallida negociación con Pfizer y destacó que el laboratorio estadounidense “se comportó muy mal con nosotros”.

"Yo he tenido una gran desilusión. Yo no sé si es que no tienen las vacunas suficientes o si existe otra razón, porque el proceder de la empresa no se correspondió con cómo se ha comportado la Argentina. Nosotros estamos abiertos a cualquier negociación que no requiera ceder soberanía o cambiar las leyes. Muchos países están teniendo problemas con Pfizer”, reconoció.