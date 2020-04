Demi Moore y Bruce Willis vivieron una historia de amor que se perpetúa como una amistad. Ante la crisis por coronavirus, transitan el aislamiento en familia.

Hace 18 años que Demi Moore y Bruce Willis se separaron, y si bien hubo alguna que otra fricción a lo largo del tiempo, la historia de amor finalmente se transformó en amistad.

Como prueba de eso, esta semana,se conoció una imagen familiar de unión en medio de la pandemia de coronavirus. Tallulah Willis, una de sus hijas, compartió en Instagram una foto en la que se los ve en una especie de piyama party. Divertidos y sonrientes, todos usan el mismo atuendo, incluso el perro. En la foto están la ex pareja, el novio de Tallulah, Dillon Buss, y Scout, su hermana. “Neutralidad caótica”, escribió junto a la imagen.

La historia de los actores amor fue vertiginosa. Se conocieron en 1987 cuando ella tenía 25 y él 36. El flechazo derivó en un rápido casamiento y el inicio de una gran familia. Cuatro meses después de verse por primera vez, se casaron en Las Vegas y esa misma noche, la actriz quedó embarazada de su primera hija llamada Rumer Willis. Habían formado una alianza basada en las historias de vida difíciles de ambos y un romanticismo de película que duraría más de diez años.

“Bruce no dejaba de decirme que todo en mí era precioso: envolvió mi miedo y mi ansiedad con su amor. Pero cuando cargas sobre tus hombros vergüenza y un trauma no resuelto, no hay cantidad de dinero, éxito o fama que puedan llenar eso", contó Demi en su libro Inside Out (2019). En esas páginas también lo acusó de controlador y culpó a la asfixia que sintió como motivo para el fin del amor.

Para ese momento, Demi había vencido sus adicciones a las drogas y el alcohol, y acababa de separarse de Emilio Estévez. Venían nuevos aires en su vida. Instalados en una hermosa casa en Hailey, Idaho, que había comprado Bruce, comenzaban a planear la vida en familia. Y llegó el primer embarazo.