El fiscal Gustavo Ponce Asahad cuestionó la "irresponsabilidad e insensibilidad" y la falta de conciencia ciudadana de las personas que regresan de viaje del exterior e incumplen con la cuarentena de 14 días en pos de prevenir la propagación del coronavirus. Aseguró que las personas detenidas hasta el momento en su mayoría han recorrido todas las instancias de la educación formal e incluso tienen un grado de preparación "privilegiada". También precisó que la violación de la restricción preventiva decretada por el gobierno nacional incurre en dos delitos establecidos en el Código Penal, cuyas penas van desde los 15 días a dos años de prisión.

El titular de la flamante unidad especial creada con el objetivo de penalizar a quienes incumplen con el aislamiento tras regresar de viaje de países con circulación endémica del Covid - 19 se refirió, en síntesis, al de caso Marco M., el vecino que habita en las torres Maui de Puerto Norte, quien fue detenido ayer en su domicilio por haber violado la norma preventiva tras volver de Estados Unidos vía Perú.

"La gente que está cometiendo estos delitos ha recorrido todas las instancias de la educación formal, que tienen un grado de preparación privilegiada, de modo que no pueden alegar el desconocimiento de las medidas, que son públicas y notorias. Por estos irresponsables e insensibles, con muy poca conciencia ciudadana, se propagó la pandemia al punto en el que estamos, cuando la cuarentena es el medio que hoy por hoy permite colocarnos a resguardo", sentenció esta mañana Ponce Asahad en "El primero de la mañana", de La Ocho.

El funcionario judicial anticipó que va a establecer una nueva imputación para esta persona al dar cuenta de que el pasado fin de semana realizó una fiesta en Pueblo Esther cuando, en realidad, debía estar sin contacto con otras personas.

"Hubo un caso por la zona residencial en horas de la mañana, pero a la noche me impongo porque esta persona había realizado una fiesta en una casa de Pueblo Esther, de modo que le voy a estar imputando un nuevo hecho", confirmó Ponce Asahad. Y enfatizó: "Esto es gravísimo y habla de un grado de irresponsabilidad e insensibilidad a la hora de compadecerse con lo que ocurre y con el prójimo".

Más allá de este caso particular, ya hay un total de siete personas imputadas y detenidas bajo la modalidad de prisión domiciliaria, puesto que por el momento no hay otros sitios adecuados para que queden alojados, según explicó el fiscal. "Hay un total de siete personas a las que se les formó causa y además se encuentran bajo la modalidad de arresto domiciliario, no se pueden enviar por el momento a un establecimiento determinado por razones obvias", indicó.

Además, precisó que el incumplimiento del DNU 260/2020 emanado por el presidente Alberto Fernández prevé los delitos previstos en los artículos Nº 205 y Nº 239 del Código Penal, cuyas penas van de los 15 días a los dos años de prisión.