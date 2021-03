La ministra se refirió a la evolución de la pandemia en la provincia al visitar el centro de vacunación que funciona en el predio de la ex Rural, en el parque Independencia. Allí se refirió a la llamada cepa de “Manaos” que causó una explosión de contagios de coronavirus en Brasil, y en ese sentido remarcó que “no hay que viajar al exterior. No hay una prohibición, pero no se debe viajar a otros países porque hay mucho riesgo”.