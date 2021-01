Carniceros de Rosario criticaron el acuerdo de precios para cortes populares

Según el anuncio que hizo el gobierno nacional, la rebaja de hasta 30 por ciento en los precios comprenderá a los cortes más representativos de carne vacuna, entre los que se encuentran la tira de asado, el vacío, el matambre, la tapa de asado, cuadrada-bola de lomo y carnaza, con un volumen de 6 mil toneladas por mes.

En los supermercados, las ofertas estarán disponibles los fines de semana y los miércoles de las primeras tres semanas de cada mes, mientras que en el Mercado Central será todos los días.

Carnicerías fuera del acuerdo

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, García se quejó: “En algunos supermercados se van a poder conseguir. Nosotros no somos convocados para estas cosas y no participamos porque no podemos. Nosotros compramos medias reses. Esto no va a bajar los precios en el resto del mercado. Eso se puede dar solamente con un acuerdo con la producción. Este acuerdo es más de lo mismo como han hecho siempre, este gobierno y otros gobiernos también”..

“Siempre es lo mismo: cuando meten la mano en la carne terminan perjudicando a toda la cadena porque es algo tirado de los pelos, es para muy poquitos. Seis mil toneladas por mes es muy poquito. Lo que ellos ofrecen es asado de novillo pesado no es la carne que estamos acostumbrados a consumir, nada que ver. El novillo pesado es más duro, más grasoso, tiene más desperdicio”, agregó el carnicero.

García recordó que medidas como éstas van en contra de los cuidados necesarios en tiempos de pandemia. “Están todo el tiempo diciendo que hay que evitar los amontonamientos. La gente de menores recursos va a ir a buscar masivamente esos cortes a las grandes cadenas de supermercados y en una hora no vas a tener más mercadería como pasa siempre porque ponen hasta un límite de volumen”.