Zárate, cuestión de estado

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, decidirá en la práctica de hoy si Mauro Zarate estará mañana ante Vélez, su ex club, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga. El delantero ya le comunicó al DT que quiere jugar, aunque el entrenador lo cuidaría.

Allegados a Zárate, ex jugador de Vélez desde que pasó a Boca el año pasado es insultado duramente por los hinchas de Vélez en las redes sociales y medios partidarios, dicen que el futbolista quiere estar sí o sí ante el club en el que debutó en primera: “Voy a decidir lo mejor para Boca y para Zárate”, señaló Alfaro. Lo que sí es seguro es que Zárate estará entre los concentrados. Si no juega como titular, estará en el banco de suplentes.

Los que sí ya están descartados y no serán convocados para enfrentar a Vélez en Liniers son el delantero Darío Benedetto, con una contractura en el aductor derecho, y el volante uruguayo Nahitan Nández, con una fuerte inflamación en su rodilla izquierda, consecuencia de un fuerte golpe que recibió en el arranque del partido.

Por lo tanto, el posible equipo para enfrentar a Vélez mañana a las 20 en Liniers sería el siguiente: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas o Frank Fabra; Pavón, Marcone, Campuzzano y Zárate o Agustín Obando; Tevez y Ábila.

No están confirmados estos once, pero el gran tema en Boca es la presencia o no de Zárate.

Explosivas declaraciones de Ruben por el arbitraje

Marco Ruben, quien participó de aquella polémica final de la Copa Argentina 2015 en que Central perdió ante Boca con un bochornoso arbitraje de Diego Ceballos, dijo sin tapujos que Atlético Paranaense fue perjudicado por el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe ante Boca: "Estoy acostumbrado a que pasen cosas así en esta cancha. Vine a jugar muchas veces y siempre lo mismo. Perdimos en el último minuto con varias situaciones que fueron muy dudosas. Hay que hablar cuando pasan estas cosas", explicó el ex Central. Y el DT de Paranaense, Tiago Nunes, también mostró su ira por las decisiones de Orbe: "Les doy la alerta para todos los demás equipos: Si no hay VAR, acá no se gana. Es imposible porque el árbitro está muy condicionado con todo lo que sucede", dijo.

Piden calma por Mauro

En la previa al partido de ida entre Vélez y Boca, mañana por la Copa de la Superliga, Sergio Rapisarda, el presidente velezano, se refirió a la vuelta de Mauro Zárate al estadio José Amalfitani y pidió tranquilidad. "Me llaman los periodistas haciéndome cada pregunta como si los hinchas van a venir con tanques de guerra y tirar cuatro bombas, bajemos un poquito porque está todo bien", dijo el presidente de Vélez. Y agregó: "Vamos a hacer lo que nos corresponda a nivel institucional y quiero minimizar un poco las cosas. La violencia en el fútbol no la manejo y no estamos de acuerdo con eso ni con las chicanas. Estoy en contra de la violencia, de cualquier disturbio y acto que atente sobre la moral", culminó Rapisarda.