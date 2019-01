"Soy nuevamente un salaíto más y me pone muy contento ser parte del plantel de Marcelo Vaquero", que desde el lunes ante Central Ballester inicia el camino al ansiado ascenso a la Primera C. Un emocionado Emanuel Andrada regresa a la institución de barrio Sarmiento y así lo reflejó: "Vuelvo a mi segunda casa y me hace muy feliz", agregó el cuarto refuerzo albo en diálogo Ovación.

El lateral derecho jugó en la temporada 2016/17 y fue uno de los jugadores destacados en el plantel, también con Vaquero al mando. "En la anterior temporada, el equipo realizó un buen campeonato y esa campaña me dio la posibilidad de seguir mi carrera en Unión de Totoras. En ese clubn pude disputar el torneo Federal B y coseché grandes amigos", tiró el nuevo refuerzo de los salaítos.

Cacho Andrada comenzó en el baby en el club 1º Mayo, desde los 5 a los 7 años. Después se fue a Rosario Central donde realizó todas las inferiores, jugó en reserva y pudo entrenar con los planteles de primera división. Y a los 21 años la dirigencia canalla no le pudo realizar contrato como muchos jugadores y recaló en la institución alba.

"En Central hice toda mi carrera deportiva, jugué 14 años. Pero el fútbol tiene estas cosas y me tuve que ir a probar suerte en otro club y gracias a Dios Argentino me recibió de la mejor manera", señaló.

Con respecto a las aspiraciones del equipo, Andrada se mostró confiado en poder lograr el ascenso. "Hay un plantel mentalizado en poder llevar al club a otra categoría, Hoy es el único objetivo, el ascenso a la C. Vamos a trabajar para poder lograrlo", afirmó el lateral derecho.

Rodeado por seres queridos en barrio La Cerámica, Andrada describió sus sensaciones por el regreso a su querido Argentino. Y peleará por ser titular en el reinicio.