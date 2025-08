Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: cuáles son los nuevos avances en la causa

"Amaba jugar al vóley, vivía en el club" , recordó este viernes Vanesa Palavecino, la mamá de Giovani Mvogo Eteme, el joven jugador de vóley de Central Córdoba , cuyo cuerpo sin vida apareció en la zona del parque España el pasado 30 de noviembre y hasta el momento no hay certezas sobre su causa de muerte. En principio se había barajado la hipótesis de suicidio, pero luego la familia insistió en profundizar la investigación, al sospechar que a su hijo lo habían asesinado por razones aún desconocidas . Hoy por hoy, la causa está caratulada como "muerte dudosa", por eso que este viernes los padres del joven se reunieron con el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo, donde expusieron sus cuestionamientos respecto al protocolo inicial, al tiempo que exigieron nuevas medidas en la reconstrucción del caso.

No obstante, como ya habían anticipado y expuesto en un descargo ante la Fiscalía desde el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que patrocina a la familia de Giovani, hay pruebas y muestras que ya no se podrán recuperar como consecuencia de errores y omisiones cometidos en el protocolo inicial ni bien la policía llegó a la escena, tales como toma de rastros, huellas, y posibles muestras de ADN en uñas del cuerpo del joven. También resultó suspicaz el hecho de que el joven ingresó desnudo al Instituto Médico Legal (IML), su ropa estaba mojada y el celular no estaba entre sus pertenencias.