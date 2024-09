Violencia de género: el presidente de San Lorenzo dijo que van a desplazar a Ortigoza

Marcelo Moretti contó que el exjugador aún no se respondió al pedido de renuncia a su cargo de vocal tras la difusión de videos ejerciendo violencia contra su exmujer

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, aseguró que el vocal e ídolo del club, Néstor Ortigoza , no respondió al pedido de renuncia y que lo van a sacar del cargo en caso de que no lo haga. Los videos de la violencia familiar ejercida por el exjugador sobre su expareja Lucia Cassiau generó el repudio de todo el mundo del fútbol y armó un escándalo en la entidad de Boedo que, ante la difusión de las aberrantes imágenes, emitió un comunicado pidiéndole la renuncia al exjugador del Cuervo y Central, entre otros.

Quien se refirió a esta lamentable situación fue el mandatario del club de Boedo, Marcelo Moretti, que afirmó: "Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar".

El presidente de San Lorenzo y el ídolo del club no mantenían una buena relación desde que Moretti inició su gestión en la institución en enero de este año. Hasta tan solo un mes y medio atrás que Ortigoza fue apartado del puesto de dirigente a cargo del fútbol profesional , lo de Moretti y el oriundo de Merlo era un fuego cruzado constante que ocupaba la agenda del club de Boedo.

Sin diálogo

"No hablo con él desde que decidimos que no seguiría en el fútbol. Hace ya más de un mes, antes del partido con Mineiro. La última vez que estuvimos juntos fue contra Atlético Tucumán, y después de eso, no hablamos más" agregó Moretti.

Por último, Moretti aseguró que el campeón de la Copa Libertadores 2014 no respondió ante el petitorio de renuncia: "Él no respondió. Siempre lo respetamos como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta. Pero este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado, porque el protocolo vigente en el fútbol argentino es claro".