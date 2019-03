Sé que no querés polemizar con la dirigenca de Central, pero en cinco años el club no promovió jugadores. Todo lo que se vendió lo heredaron de tu gestión. Cervi, Lo Celso, Montoya, Nery Domínguez, Salazar, entre otros. ¿Cuál es tu diagnóstico?

Es sencillo. Dijeron que su política era darles prioridad a las inferiores y eso no ocurrió nunca. Central incorporó en tres años alrededor de 46 jugadores. Todos los técnicos de primera que trajeron no miraron para abajo y los dirigentes no tuvieron los huevos para imponer esa condición. El último que le prestó atención a las inferiores fue Miguel Angel Russo. Y pensar que esta gente lo cuestionó. Con Russo interactuábamos todas las semanas y estaba Hugo Galloni, que llevaba a los jugadores para entrenar a la par de la primera. Miguel siempre preguntaba y decidía. Y creo que el Patón también hubiese mirado para abajo, pero no tuvo tiempo de hacerlo, aunque la realidad es que tampoco había. Pese a que con Bauza no tenemos una relación fluida, estoy seguro de que algo buscó en las inferiores pero no encontró nada. Entonces no hay dudas de que el problema está abajo, porque es evidente que las cosas no se han hecho bien.

Entonces...

Espera, ahora hago una pregunta yo. ¿Quién fue hasta ayer el director o coordinador de las inferiores?

El metodólogo Lucas Maggiolo.

¿Metodólogo? Bueno. ¿Cuántas veces iba por semana y cuántas horas estaba por día en la ciudad deportiva? ¿Estaba como nosotros desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche? Creo que no. Es más, sé que se manejan por correo electrónico y les manda un mail a los técnicos con las indicaciones de lo que tienen que hacer por semana. Conozco técnicos que se quieren quedar trabajando media hora más de lo establecido para practicar determinadas cosas y no los dejan. Por estas cosas, que supuestamente hacen a una metodología moderna, las cosas no se dan. Y no me pueden decir que estoy desactualizado porque voy a los seminarios de formación que organiza la Conmebol. Y les puedo contar el gran trabajo que está desarrollando Vasco da Gama en la formación.

¿Nunca te llamaron de Central?

No y tampoco iría. Cómo voy a ir a un club donde Carloni es vicepresidente y maneja el fútbol. Porque si bien los demás dirigentes siempre me respetaron y yo a ellos, ese muchacho en tiempo de elecciones escribió una carta de lectores para matarme, algo que le hizo mucho daño a mi familia y en particular a mi esposa. Y Carloni después dispuso como dirigente de 40 millones de dólares de la venta de jugadores que mi gestión en las inferiores le dejó. Qué hicieron con esa plata no lo sé. Pero trajeron más de 40 jugadores y no sacó ninguno de inferiores. Entonces todo lo que este Carloni dijo de mí le resultó para el carajo. Pero pese a él, siempre voy a desear que a Central le vaya bien. Ojalá que el club pueda salir de esta situación que generaron estos "inventores" del fútbol.