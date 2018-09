"Vamos a salir adelante", aseguró el DT charrúa

"Tengo la fuerza necesaria y la convicción para sacar a Central Córdoba de la situación que está pasando. Como responsable del plantel tengo la confianza de que vamos a revertir este mal momento. Tengo el apoyo del plantel y de la dirigencia. Vamos a salir de este momento", señaló el técnico Claudio Pochettino sobre el mal arranque de Central Córdoba en el torneo de Primera C.

El presente del charrúa es para el olvido. En sus tres presentaciones salió mal parado. En el debut perdió ante Argentino (Q) 4 a 0 en el Gabino, después fue a Ing. Maschwitz y Armenio lo derrotó 1 a 0 y en la tercera presentación Laferrere con poco lo venció también 1 a 0.

¿Cómo viste al plantel después de la tercera derrota consecutiva?

El grupo tiene una fuerza impresionante y todos saben que vamos a poder revertir la situación. En el primer día de entrenamiento no se habló del partido, sólo nos remitimos a trabajar. Es la mejor manera para encarar el próximo encuentro. El grupo está muy unido y como siempre dije, no cambio nada en lo económico por la devolución que me da el jugador. Ese apoyo me lo hacen sentir día a día para seguir en el cargo. Estoy seguro de que todo cambiará.

¿Creés que las tres derrotas son inmerecidas?

No sé cuántos puntos hubiésemos sumado, pero estoy convencido de que Córdoba hizo los méritos ante Armenio y Laferrere para sumar algún punto. En los partidos tuvimos muchas situaciones para anotar y fallamos en la definición. También pagamos muy caro los errores que cometimos en defensa, en pocas situaciones que nos llegaron, nos marcaron.

¿Cómo tomaste las declaraciones de Eduardo Bulfoni, quien le puso límite a tu ciclo hasta el partido con San Martín de Burzaco?

Realmente no lo escuché y me enteré el domingo por las páginas de Ovación. El lunes estuvimos reunidos y el encuentro fue muy positivo entre las partes. La dirigencia me dio el apoyo para trabajar tranquilo de cara al próximo encuentro. Pero más allá de todo, lo que mandan son los resultados. Estamos convencidos de que podemos entre todos sacar a Córdoba de esta situación.

Viajó a Burzaco con cuatro cambios y por un triunfo

Córdoba va a Burzaco para visitar a San Martín con la idea de lograr la primera victoria en el torneo. Los charrúas, con cuatro cambios, intentarán cambiar la imagen en el torneo después de las tres derrotas consecutivas. Pese al mal momento, el DT Claudio Pochettino recibió el apoyo dirigencial para seguir al frente del equipo.

Ingresan Renzo Funes y Lucio Ceresto por Damián Ledesma y Lucas (ambos expulsados). Pablo Saucedo y Cristian Sgotti por Mario Serna y Lucas Bracco son las variantes tácticas.

Tras la tercera derrota consecutiva, la semana para el charrúa comenzó con la reunión entre la dirigencia y Pochettino, donde evaluaron el mal arranque del torneo.

Con ese panorama y la tranquilidad para el cuerpo técnico llegaron los ensayos futbolísticos y el DT del Matador metió mano en el equipo con dos cambios obligados por expulsiones y dos tácticos.

Renzo Funes y Cereseto (debut en el torneo) ingresan por Ledesma, quien recibió 7 fechas de suspensión, y Giovagnoli por 3 jornadas. Por su parte en lo táctico, Sgotti y Saucedo van por Serna y Bracco de flojos rendimientos.

A los charrúas se les vienen 3 partidos en 7 días y hoy ante San Martín será una prueba de carácter para poder cambiar de imagen.

Burzaco es la primer estación que Córdoba deberá superar para salir del fondo de la tabla en la Primera C.