Universitario ganó y es el nuevo líder de la Línea A

Los otros resultados que completan la fecha de la Línea A fueron: Rosario Central A 2 - Provincial A 4, Atlético del Rosario A 8 - Universitario C 0, Regatas A 0 - Atlético Fisherton A 3 y Jockey Club B 2 - Old Resian A 1.

En las otras líneas los resultados fueron:

Línea B: Rowing A 0 - Jockey Club D 1, Atlético del Rosario B 8 - Universitario C 0, Municipal A 0 - Universitario B 4, Club Los Caranchos A 3 - Newell’s Old Boys A 3, Provincial B 2 - Gimnasia y Esgrima B 2, Duendes B 2 - Logaritmo 0 y Gimnasia y Esgrima C 1 - Atlético del Rosario B 1.

Línea C: Duendes C 0 - Jockey Club C 2, Atlético del Rosario C 0 - Bancario A 3, Cosmopolita A 1 - Sportivo A 2, Atlético Fisherton B 3 - Susanense A 1 y Old Resian C 1 - Adeo A 6.

Línea D: Club Gran Rosario A 1 - Provincial C 2, Unión Casildense A 3 - Regatas B 0, Carcarañá A 0 - Alumni A 2, Rosario Central B 2 - Belgrano A 2 y Jockey Club E 2 - Old Resian C 0.

En cuanto a los caballeros, Jockey Club se impuso el viernes a Universitario 3-2 en la séptima fecha resultado con el que, al finalizar la primera parte del año, se coronó campeón del Torneo de Primera División. En los restantes partidos, Gimnasia y Esgrima goleó a El Quillá 9-0 y Newell’s Old Boys cayó ante Talleres 1-0.

Por el torneo Interprovincial, en el marco de la 6ª fecha, Jockey Club le volvió a ganar a Universitario, esta vez por 1-0; La Salle Córdoba superó a Jockey Club Córdoba 2-1, mientras que Gimnasia y Esgrima, de visitante, superó a Universitario de Córdoba 3-2.

El partido que debían sostener Paraná Rowing y Córdoba Athletic fue postergado para el próximo 3 de agosto.