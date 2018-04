Un punto que vale poco

No pudo marcar. Reinoso estrelló un remate en el palo. El delantero mostró poco. Francisco Guillen

Argentino no se subió al tren para quedar en el cuarto puesto y el 0-0 le dejó varías incógnitas de cara al futuro. El elenco de barrio Sarmiento tuvo una floja producción y no le quedó otra que sumar apenas un punto ante Deportivo Paraguayo. Y cuando faltan disputarse 5 jornadas, los salaítos quedaron en la sexta posición, igual casi clasificado para el reducido por el segundo ascenso, y el sábado visitarán a Puerto Nuevo de Campana.

En la lucha por quedar bien posicionado para el reducido y después de despedirse de la chance de buscar el primer ascenso, el equipo dirigido por Marcelo Vaquero tenía la oportunidad de seguir escalando en la tabla ante el flojo equipo guaraní, uno de los colistas.

Con este panorama, los salaítos salieron desde el primer minuto decididos a quedarse con la victoria. A los 11', Reinoso habilitó a Bartomioli y cuando el casildense se disponía a rematar apareció la pierna salvadora de un defensor visitante para mandarla al córner.

Enseguida Salgado ejecutó un córner al corazón del área y Carabajal de arremetida metió un cabezazo por arriba del travesaño. Después, el trámite fue muy pobre, no se crearon situaciones de peligro y los arqueros fueron espectadores de lujo.

En el complemento el trámite cambió porque el local salió con otra mentalidad. Comenzaron a llegar las situaciones sobre el arco visitante con remates de Bartomioli, Reinoso e Iramaz.

La visita pudo salir del asedio del albo y contó con dos situaciones a los 57' y 62' para marcar por intermedio de Robles y Leguizamón pero una atajada de Rodríguez y el travesaño se lo privaron.

En los minutos finales se vio al local decidido a ganar el partido, acorraló al tricolor en todos los sectores, estrelló tres tiros en los palos y a los 87', en la más clara, Bartomioli en forma increíble la tiró afuera, ante la salida del golero visitante, tras pase de Reinoso.

Argentino dejó pasar una buena oportunidad para acomodarse en los puestos de vanguardia en el reducido y sólo se tuvo que conformar con una pobre igualdad.

