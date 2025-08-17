Fabbiani palpitó el clásico: "Newell's es una familia, esta es la semana más linda que vamos a tener"

El técnico de Newell's valoró el empate con un equipo alternativo ante Defensa y Justicia y destacó el desempeño de los juveniles.

El DT de Newell's Cristian Fabbiani hace jueguitos con la pelota en la cancha de Defensa y Justicia.

"Somos una familia, yo llevo el barco, no se me complica gestionar. Newell's es un club muy grande y con historia. Esta es la semana más linda que vamos a tener", dijo Cristian Fabbiani de cara al gran clásico rosarino del próximo sábado. El Ogro se mostró conforme tras el 1 a 1 con suplentes ante Defensa y Justicia como visitante.

"Estoy contento, era algo muy difícil para nosotros, lo tomé como una práctica. No patearon casi al arco, sabemos que Defensa tiene bien la pelota. Nos faltó para adelante, pero salió bien. Me quedo tranquilo", confió el técnico de Newell's.

"Desde que llegué soy feliz, hay que disfrutar. El equipo tácticamente lo hizo perfecto. Lentamente empezaron a jugar los chicos", abundó el DT en Florencio Varela, tras el empate 1 a 1.

Además indicó la satisfacción por el gol que anotó de balón detenido Jherson Mosquera. "El trabajo de pelota parada es mío. Estoy contento porque salió lo que entrenábamos en la semana", destacó.

Fabbiani: "Nos falto tenencia"

"Cuando recuperamos la pelota nos falto algo de tenencia", reconoció el Ogro. Y añadió: "Defensa y Justicia juega muy bien, pero me voy tranquilo. Hay que disfrutar esta semana".

Además aclaró que "yo tomé la decisión de que (Jerónimo) Gómez Mattar sea capitán. Uno aprende y copia. Me pareció lo indicado". El juvenil de 17 años suplantó a Juan Manuel García y se puso el brazalete.

Por último dijo sobre los refuerzos que "Gaspar Iñiguez necesita tener partidos, al igual que Franco Orozco".