"Un desafío grande"

A 25 días inicio del campeonato, Sportivo Las Parejas contrató a Leonardo Fernández, el ex técnico de Rosario Central, para afrontar la segunda semifinal ante Colón por la Copa Santa Fe y desde el 1 de septiembre comenzará a transitar por el nuevo torneo Federal A. El debut será de local ante Sportivo Belgrano de San Francisco. La llegada del ex DT canalla se dio por la sorpresiva salida de Gustavo Raggio. Carozo dejó al Lobo de Las Parejas para seguir su carrera con la selección de Panamá, donde será ayudante de campo de Américo Gallego.

“Todo se dio muy rápido luego de un llamado de Gustavo Raggio. Tuvimos una breve charla y me recomendó para ser el técnico de Sportivo Las Parejas. Le dije que no había problemas, esperé el llamado de los directivos de Las Parejas y rápidamente llegamos a un acuerdo. Desde el viernes que estoy al mando del primer equipo ”, confió Leo Fernández en diálogo con Ovación tras su llegada a Las Parejas.

Fernández se desempeñó como técnico de la primera división de Rosario Central, Coronel Aguirre, Atlético Pujato y Tiro Federal. Ahora tendrá su primera experiencia en la tercera categoría de la AFA. El primer partido oficial como técnico será el miércoles 21 de agosto en Santa Fe ante Colón por el cotejo de vuelta de la semifinal de la Copa Santa Fe.

¿Cómo tomaste la actitud de Raggio, un hombre ligado a la historia de Newell's, que te haya recomendado sabiendo que fuiste técnico de Central?

Sin palabras. Una actitud digna para destacar. El gesto es muy bueno. Sinceramente nunca tuve diálogo con Gustavo, quizás alguna vez nos hemos enfrentado futbolísticamente y me sorprendió su llamado. En el fútbol nos conocemos todos, él creía que nosotros podíamos seguir con ese hermoso proyecto que había iniciado y que lo podíamos potenciar con mucha jerarquía. Por eso nos convocó y la dirigencia apostó a mi trayectoria con mi grupo de trabajo. Todos sabemos que cuando queda una vacante de un entrenador comienzan a llamar los empresarios para ofrecer los servicios de sus técnicos. Por suerte ahora estamos nosotros y vamos a trabajar para dar lo mejor por esta institución.

Ya tuviste la presentación como técnico en Las Parejas, ¿cómo te recibió el plantel?

Excelente. El grupo me conoce por el pasado que tuve en Rosario Central. La primera charla fue para darle tranquilidad y como jefe del cuerpo técnico transmitirles todo mi apoyo a cada uno de los jugadores. Sólo le pedimos trabajo y más trabajo. Fui frontal en todos mis conceptos. Tenemos varios días para armar el equipo para jugar el partido contra Colón por la Copa Santa Fe.

¿Lo tomás como un nuevo desafío en tu carrera dirigir a Sportivo Las Parejas?

Estoy en un lugar de privilegio. Sportivo me dio la oportunidad de volver a dirigir. Es otro desafío muy grande como entrenador. Ahora voy por todo para seguir creciendo. Tenemos las mejores intenciones con el cuerpo técnico para que al club le vaya muy bien en las competencias que vienen. Me debo al club que me contrató.

¿Estás pendiente de Rosario Central? ¿Soñás con volver a dirigirlo alguna vez?

Lógicamante siempre estoy pendiente de Central. La gente me demuestra el cariño que me tiene por las redes sociales y eso no tiene precio. Creo que en algún momento voy a volver al club. No hay que forzar las cosas, todo se dará por decantación y en algún momento tendremos la chance de nuevo de dirigir a Central.

Leo Fernández estará acompañado en Sportivo Las Parejas por estos ayudantes: Germán Bustamante (ayudante de campo), Pablo Sala y Gastón Gagliardi (preparadores físicos), Mariano Rearte (editor de video), César López (secretario técnico) y David Oggero (entrenador de arquero).