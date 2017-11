Nicolás Castro, el juvenil que se va al xeneize, en un cotejo ante Vélez. (Foto: www.newellsoldboys.com.ar)



El chico Nicolás Castro, de 17 años, fue venido de Newell's a Boca en una operación relámpago y por la que al club del Parque le quedaran algo así como 120 mil dólares por el pase, mientras sigue negociando para tratar de quedarse con un porcentaje del pase.



El acuerdo está prácticamente cerrado entre las partes, puesto que solo falta firmar el contrato y terminar de definir los últimos detalles, como el hecho de que los rojinegros pugnan por quedarse con un porcentaje de un futuro pase. De hecho, hoy el chico ya no estuvo practicando con sus compañeros en Bella Vista.



Por una cuestión de edad (es categoría 2001), el chico podría haberse ido por la Patria Potestad, pero la familia del chico escogieron no irse de esa manera y dejarle algo al club en el que convivieron y crecieron en los últimos meses, puesto que llegó al Parque en enero de este año, proveniente de 9 de Julio de Rafaela -posee el 20 % del pase-. Boca también prefirió transitar ese camino en lugar de entrar en conflicto.



Nicolás es volante ofensivo y fue sparring de la selección mayor en la gira de hace unos meses por Australia y Singapur, y en julio pasado, y con tan solo 16 años, fue convocado por Sebastián Beccacece y Nicolás Díaz para entrenar con el sub 20.









