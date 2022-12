Un bar rosarino inaugura la Scalomesa

Scaloni empezó a ir al bar por las suyas, de manera muy respetuosa, tranquila. La mayoría de las veces solo, con ropa deportiva, gorro y auriculares. Siempre con su notebook y equipo de mate para acompañar los trabajos. Café, muy rara vez, siempre pedía agua caliente para mate.

Más allá de que trascendió de que Scaloni usaba ese local como lugar de trabajo, lo cierto es que el técnico de la selección nacional utilizaba este bar como búnker para resistir un momento de complicaciones de salud de familiares muy cercanos.

“El tipo siempre tuvo un trato muy cordial con todos los empleados del bar. Siempre fue muy correcto, muy educado con todos, y eso es algo muy importante de destacar”, destacó Cristian Carpanetto, titular del local.

“Cuando alguno lo reconocía, Scaloni no tenía problemas en sacarse fotos. Se daba con todo el mundo y eso habla muy bien de su don de gentes”, se encargó de puntualizar.

Esa extraña situación, de a poco comenzó a ser cada vez más habitual. En ese sentido, Carpanetto contó que “a la tercera o cuarta vez que vino al bar, le empezamos a hablar. Y cuando veíamos que se le acercaba mucha gente, le ofrecíamos una oficina que tengo arriba”.

Y siempre respondía que “no hacía falta” y “agradecía siempre de una manera muy respetuosa”.

Tras las comentadas visitas de Scaloni, el fútbol comenzó a transformarse en una temática cada vez más recurrente. Y, consultado sobre si Lionel se enterará de la iniciativa, el responsable del comercio confió que “no sé si se enterará. Yo lo tenía pensado desde hace tiempo, y se lo dije de arranque a mi señora Erica, que es diseñadora, y armó esta mesa”.

Y se encargó de precisar que su intención es “mandarle las fotos de la inauguración a Scaloni”. estamos seguros de que le gustará la idea”.

Respetuoso y reservado

En relación a las cuestiones de salud de la familia, el técnico proveniente de Pujato, no comentaba nada. “Y nosotros siempre lo respetábamos”, apuntó Carpanetto.

“Se ve que se sintió cómodo en el bar. Por eso usaba siempre la misma mesa, salvo que esté ocupada. Siempre llegaba con equipo de mate y trabajaba varias horas con su computadora y un pequeño anotador”, comentó.

“Esto fue antes de junio de este año así que, a lo mejor, lo que hacía en el bar tenía que ver con el armado del plantel para Qatar. Pero la verdad es que no decía nada sobre eso y siempre respetamos sus formas y sus tiempos”, recordó.

“Nosotros queríamos que no se fastidie pero el tipo siempre se mostraba muy predispuesto a sacarse fotos con todo el mundo. Yo no me animé a sacarme fotos con él, pero mis amigos sí. Yo no quería molestarlo, sobre todo teniendo en cuenta que soy el titular del bar”, contó.

Sobre los objetivos de esta acción, subrayó que “siempre la idea fue que represente un llamador turístico más para Rosario”. Y apuntó que “también hay gigantografías de Di María y Messi, y nos parece que a muchos les va a llamar la atención, y la van a buscar para sacar fotos”.

Este caso explica también rasgos del fútbol y el café, dos pasiones muy rosarinas. “Esta ciudad es algo increíble, respira fútbol. Y acá, en la actividad del bar, también influye positivamente. Cuando hay partidos levanta todo. Y eso se reflejó mucho en el Mundial, a pesar de algunos horarios raros, se vivió un mes increíble”.

Sobre las reacciones en el barrio, Carpanetto contó que “todo el mundo en el barrio supo que Scaloni vino varias veces acá. Mucha gente que viene, se acerca y pre gunta cuál es la mesa que usaba Scaloni, y ahora tienen todo más claro desde lo gráfico también”.

Amigos y fútbol

Carpanetto contó que “tengo un grupo de amigos que nos juntamos los lunes a hablar de fútbol. Y cuando se lo cruzaban a Scaloni más de una vez le han dicho cosas y cruzaron divertidos comentarios futboleros”.

“Yo soy muy futbolero y todo esto que estuvo pasando en el bar me resulta atractivo. Yo jugaba de chico de nueve en Libertad, y también en Defensores Unidos, pero a los 19 dejé por cuestiones personales. Ahora, casi todas mis actividades apuntan al sector gastronómico”, confió.

“El fútbol siempre está alrededor de todas las cosas que hago, y también tengo otros bares, restaurantes y parrillas que también tienen algo de fútbol. En algunos, se arman grupos de amigos muy piolas. Hay una mesa que se llama del Loco Abreu, que siempre están hablando de fúbol. Eso es muy de esta ciudad”.

Cumplió ahí

Entre los recuerdos que quedaron grabados, todos quienes trabajan en el bar tienen presente que el entrenador de la selección nacional pasó su último cumpleaños, el número 44, el 16 de mayo pasado. Es que justo ese día, Lionel Scaloni tenía que estar cerca, para cuidar a sus seres queridos.

“Las visitas fueron en la primera mitad del año, después no vino más. Un día le dije que cuando tenga la Copa del Mundo, que íbamos a cerrar la parte de arriba del bar para hacer un festejo. Y me dijo «como si fuera fácil conseguirla»”. Y un amigo le dijo «si Mbappé y todos los jugadores franceses no corren nada». Y Scaloni se reía. En la final nos acordamos de eso. Me acuerdo que eso fue el día de su cumpleaños”, remarcó.