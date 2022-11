Turismo Nacional: Castellano perfecto y campeón

Fue una carrera de alto voltaje. Con máxima concentración y varias deserciones. Las altas temperaturas y la fiebre del Mundial de Qatar no fueron una barrera para que miles de fierreros se atrincheraran en los diversos puntos cardinales del trazado municipal , que estuvo a la altura de las circunstancias otra vez.

Con respecto a la carrera había una sola realidad. Castellano tenía que ganar sí o sí para ser campeón en la última carrera del año. Y lo hizo en una final electrizante. Donde a lo largo de los 20 giros hubo condimentos para todos los gustos. Porque Carlos Merlo también intentó ser el nuevo campeón. No pudo. No le dio su Toyota Corolla. Largó 25º y terminó 14º. Lo de Pinchito fue estupendo desde el mismo instante en que se encendió la largada a fondo.

Si bien Gastón Iansa partió primero, lo cierto es que Julián Santero se lo devoró rápido. Castellano se reposicionó enseguida y el pelotón de adelante fue camaleónico antes de encarar la primera curva de un Fangio muy colorido. A medida que se iban consumiendo las vueltas, el menú se fue tornando más interesante con un plato fuerte cargado de pasión y condimentado con intriga.

Porque el mendocino Santero sacudió su auto entrando a la recta principal y Domenech se lo comió sin dudar. El piloto del Saturni Racing pasó al frente con firmeza, mientras el parejense Carducci se metió a boxes a poco de haber iniciado la función. Sin embargo, en la vuelta seis se dio el quiebre de la carrera. Castellano pasó a ser el dominador con una maniobra impecable ante la desazón de Domenech, quien igualmente ratificó tener uno de los autos más regulares de la temporada.

El poleman Gastón Iansa terminó abandonando como Chapur, el bermudense Fabián Yannantuoni, Todino, Muñoz Marchesi, Urcera, Schenone, Chialvo, el rosense Lucas Tedeschi y Risatti, entre otros. La final dejó muchos autos en boxes antes de tiempo. Por su parte, el baigorriense Leonel Larrauri terminó octavo con su 408

En tanto, Castellano se corto solito y jamás permitió que Vicino, el venadense Franetovich y Domenech lo acecharan de verdad. Pinchito solo tuvo que aguantar para abrochar el triunfo que necesitaba para poder salir campeón. Con ser líder del campeonato y sumar más puntos no le alcanzaba para la corona. Debía conseguir la victoria. Y lo hizo con temple y estirpe de campeón ante una festiva multitud, que lo mimó desde que bajó de su verde Chevrolet Cruze.

“Se me cruzaron muchas cosas cuando vi la bandera a cuadros. Por momentos me iba de la carrera, pero enseguida me concentraba. Es increíble la forma en que terminamos festejando. Lo hicimos y ahora a celebrar con mi familia y amigos”, dijo el nuevo monarca del TN, Jonatan Castellano.