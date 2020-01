Newell's no está urgido de una venta, pero a la vez necesita de una transferencia pensando a futuro. En lo institucional y para el pago de la cuota de la deuda del paraguas judicial está cubierto, de acuerdo a lo que dicen desde Tribunales e incluso los directivos. Pero también hay un dato importante a tener en cuenta de cara al futuro de este 2020: las elecciones a fin de año. Un detalle para nada menor. Por eso la posibilidad de transferir a Jerónimo Cacciabue o Aníbal Moreno, dos de las joyas del presente, no es utópica. Y la reunión en la semana de la lepra con Boca por estos futbolistas no hizo otra cosa que ratificar lo publicado por Ovación tiempo atrás. Por supuesto que sólo fueron charlas y no hay nada certero, pero charlas al fin. Tampoco hay que desechar la chance de que pueda vender a otro futbolista como Luis Leal (suena en Universidad de Chile y en Arabia Saudita, entre otros clubes) o a Angelo Gabrielli (Nacional de Uruguay), por el cual la lepra anunció en su llegada que "firmó un vínculo por un año y medio (hasta junio de 2020), quedándose Newell's con un 40 por ciento del pase en caso de una futura venta". Además, Ñuls tiene una opción de compra por el 80 por ciento en cerca de 600 mil dólares.

Es cierto que hoy hay una meta ineludible que es conservar al rojinegro en la primera división, por eso en caso de cerrar una transferencia no sería para que un futbolista se vaya de manera inmediata sino después de junio.

Los leprosos habían tasado a Moreno, por ejemplo, en cerca de diez millones de dólares. Aunque se sabe que un futbolista vale lo que ofrece el mercado y hoy sólo se habla de una cifra menor y por los dos.

Sebastián Peratta, director deportivo de Newell's, y el vicepresidente xeneize, Juan Román Riquelme, entablaron una charla en la semana y el eje de la misma pasó por estos volantes. De acuerdo a lo que trascendió, Cacciabue interesaría más, pero por el momento todo quedó en un primer contacto y habrá que ver lo que sucede con el paso de los días.

En el caso de Moreno existe una idea de que sea transferido a Europa, aunque por el momento no hubo ningún contacto formal más allá de algunos sondeos. Se sabe que siempre una venta al exterior es mucho más redituable que en el fútbol local, donde son escasas las operaciones realizadas en millones de dólares.

Por el momento Kudelka no cuenta con refuerzos y, por ende, pretende que no emigre ninguno de los futbolistas que tiene en cuenta. Cacciabue es el que extrañó horrores desde que se lesionó precisamente jugando ante Boca y los futbolistas que utilizó para cubrir el espacio vacante no funcionaron. Ante esto, lo considera una pieza clave en el mediocampo. Salvo que aparezca alguna incorporación de valía que lo reemplace, algo complejo en este mercado de pases.

Newell's piensa en el presente, en invertir una parte para conseguir los refuerzos que exigió el entrenador. Pero también a futuro, en las obras a realizar de cara a las próximas elecciones a fin de año. La construcción de la nueva bandeja en el Palomar es un proyecto latente y político, pero para llevarla a cabo necesita vender.