Todos los caminos conducen a Zabala

Para complacer el pedido de Diego Cocca sobre que en el inicio de la pretemporada haya al menos dos o tres refuerzos, los dirigentes de Central deberán poner el pie en el acelerador en las negociaciones que tienen abiertas. Hay expectativas en cerrar las primeras operaciones cuanto antes, amén de que la mayoría de las voces consultadas coinciden que eso sucederá “entre lunes o martes” de la próxima semana. Donde también parece haber un hilo conductor en el discurso es sobre qué futbolistas estarían con mayores chances de ser los primeros en arribar. Uno de los que más fuerte suena es Diego Zabala, por quien el canalla ya dejó en claro el interés que tiene. No se produjeron avances significativos en la negociación, pero ello no altera la sensación que tienen muchos en Arroyito respecto a que el volante uruguayo será en los próximos días refuerzo auriazul. Por lo pronto, ayer hubo declaraciones de Christian Bragarnik hablando del “interés de Central” por el mediocampista. No hacía falta que el empresario lo reconociera pero su voz fue un envión más.

El nombre de Zabala fue uno de los tantos que apuntó Cocca y ante el pedido insistente de parte del entrenador la dirigencia se está moviendo, aunque por el momento con demasiada cautela. Es que la negociación puede tener su grado de dificultad debido a que Unión es dueño del 50 por ciento del pase. La otra mitad le pertenece a Racing de Montevideo.

En el caso de Zabala habrá seguramente una intervención clave que estaría en manos de Bragarnik, el representante del mediocampista. Se espera que cualquier traba que pueda surgir en la negociación pueda ser resuelta por el empresario. No obstante, parece haber una clara decisión de parte de Unión de no impedir la salida del jugador, quien ya lleva un par de temporadas en el tatengue.

En una entrevista que le concedió a FM Sol de Santa Fe, Bragarnik tiró apenas un par de frases sobre Zabala y su futuro, pero las mismas fueron contundentes. En una de ellas habló de “del deseo del jugador de dar un paso que le signifique un progreso” y en la otra reconociendo que “Central es uno de los clubes interesados y que preguntó” por el uruguayo. Que Central está tras los pasos de Zabala se sabe desde hace ya un par de semanas, por lo que no era necesario que Bragarnik lo confirmara, pero sus palabras sirvieron para apuntalar la información que en Rosario ya es conocida. Igualmente mencionó el interés “de Lanús” y de “algún club de afuera”.

Hay un detalle que no es menor en las charlas con Unión, que no depende tanto de Central, sino del club de la capital de la provincia. Es que mañana habrá elecciones en el tatengue y puede haber o no cambio de autoridades. Más allá de lo que ocurra, hoy en Arroyito nadie sabe quiénes serán los interlocutores.

Zabala, de 27 años, tuvo un muy buen torneo en Unión, con 22 partidos jugados y seis goles. Tiene un año más de contrato, pero su intención es cambiar de aire. En Central están dispuestos a cumplir con el pedido de Cocca y más allá de algunos detalles puntuales por los cuales esperar o tomarse algunos días más muchos confían en que el uruguayo pueda en los próximos días transformarse en refuerzo canalla.

Hoy se podría cerrar la compra del pase de Ayala

En Central no sólo trabajan por los refuerzos, sino por algunos jugadores que Diego Cocca pretende mantener. Uno de ellos es Josué Ayala, por quien ya hay un principio de acuerdo con la gente de Temperley. De no mediar imprevistos el canalla le comprará el pase al arquero que ya el último año vistió la camiseta auriazul. Según las fuentes consultadas hoy mismo se podría sellar la operación. Es que hay conformidad de parte de la dirigencia del gasolero y también del futbolista. El cuerpo técnico pretende retener al arquero porque lo considera una buena alternativa a Ledesma y además el jugador dijo estar a gusto en el club.