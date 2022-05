Todo lo que hay que saber de la pelea de Brian Castaño con Jermell Charlo

Según los organizadores, la pelea entre Castaño y Charlo comenzaría a la medianoche, aunque como es habitual en las veladas de boxeo el horario es flexible, ya que está sujeto a los desenlaces de los combates preliminares y de semifondo.

Todos los títulos en juego

La particularidad que tiene la pelea que "el Boxi" sostendrá en California es que será la primera vez en la historia de la categoría que habrá un combate por todos los títulos mundiales, es decir que el ganador se quedará como único campeón de todas las organizaciones.

Castaño es campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) mientras que Charlo tiene los cinturones de la Federación Internacional (FIB), Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial (AMB).

En la anterior pelea de unificación entre ambos, el bonaerense se mostró superior a su rival, pero no lo pudo derribar durante la pelea, por lo que se recurrió a decidir al ganador mediante las tarjetas. Los jueces no se pusieron de acuerdo y cada uno entregó un resultado distinto al cabo de los 12 rounds: Tim Cheatham vio empate en 114, Steve Weisfeld dio ganador a Castaño por 114-113 y Nelson Vázquez interpretó que el estadounidense había ganado por 117-111. Por ende, el empate dejó a cada uno con sus respectivos cetros.

Previa caliente

En la previa a la ceremonia del pesaje, Charlo trató de agitar a sus seguidores en la conferencia de prensa para así hacerle sentir la presión al argentino, pero el equipo de Castaño reaccionó rápidamente cantando "Argentina, Argentina, Argentina”. Y enseguida varios se sumaron para alentarlo: “Te llevamos en el corazón, te queremos ver salir campeón, a mí no me interesa en qué estadio pelees, local o visitante yo te vengo a ver...”.

Pero en la previa, Castaño también logró dominar la escena porque mientras el estadounidense trataba de instalar un clima de tensión nacionalista en la conferencia, el Boxi dijo: “Quiero agradecer a Estados Unidos. Argentina-Estados Unidos, no es el tema de dos países. El deporte une, la unión para mí es pacífica. No es algo de Argentina-Estados Unidos, quiere aclarar eso que estoy muy agradecido con este país”, afirmó.

Pero enseguida advirtió: “Dice que va a volver a ser el Charlo de antes, a mí no me importa, me importa pelear, que haga lo que tenga que hacer y si viene a noquearme lo espero tranquilo, a ver si me aguanta los 12 rounds. Realmente estoy tranquilo por el gran trabajo que hice todos estos meses, trabajé a conciencia con todo lo que pasó en la primera pelea, con todo lo que pasó en el campamiento. Trabajo al mil. ¿Qué más puedo hacer? ¿Hacerme mala sangre? No, vengo, disfruto de esto. El sábado es donde voy a estar enfocado y venenoso para que se acabe antes la pelea”.