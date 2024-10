Todo Lanús bramó contra Espinoza por el penal a Newell's, pero hace tres fechas le dio uno igual

Leer más: Le ganó a Lanús con el golazo de Miljevic

Apenas terminó el encuentro, Zielinski increpó duro a Espinoza por el penal. Al mismo juez que en la 14ª fecha le dio, a los 18 minutos, un penal de similares características para que Lanús se ponga 1 a 0 en su cancha ante Unión (luego empatarían 1 a 1).

En aquella ocasión, Nicolás Paz intentó rechazar sobre la humanidad de Favio Álvarez, la pelota le rebotó y se elevó hacia atrás, y Thiago Cardozo salió rápido, rodilla arriba, pero fuera del área chica, para atraparla golpeando al delantero granate.

Para Zielinski, las situaciones no fueron iguales solo porque el arquero de Lanús estaba en el área chica y el de Unión en el área grande. Pero las acciones fueron prácticamente calcadas.

Las quejas del DT de Lanús

"Hubo un antes y un después de esa jugada que modificó todo. No vi penal, porque estaba dentro del área chica. Espinoza cobró lo mismo en el partido con Unión (a favor de Lanús), pero estaba fuera del área chica y con fuerza desmedida en esa ocasión", explicó Zielinski en conferencia de prensa.

"No me gusta hablar de los árbitros. Me parece que el arquero quiso protegerse dentro del área chica, y no creo que haya cambiado el reglamento, ¿No?", agregó el DT de Lanús, que no quiso hablar pero habló.

Y en la cancha, directamente le dijo: "Ustedes ganaron este partido".